Full fyr i Kampsporthuset på Gausel

Politiet bekrefter overfor Aftenbladet at det er Kampsportinstituttet som står i full fyr.

– Det er fare for spredning, sterkt varme- og røykutvikling. Fordi det også er mye vind i området har vi sperret av fylkesvei 44, sier operasjonsleder Sør-Vest politidistrikt, Tor Helge Stavik til Aftenbladet.

Eieren skal nå ha kommet til stedet og politiet ønsker å innhente mer informasjon fra vedkommende.

Det skal ikke være folk i bygget.

– Vi har nå røykdykkere inne i bygget for å slukke derifra. Det er fremdeles ikke kontroll på brannen, som har gått opp i takkonstruksjonen. Det var full fyr i bygget da vi kom fram, sier vaktleder i Rogaland brann og redning, Bjørn Tollefsen til Aftenbladet.

Aftenbladets reporter på stedet, Terese Torgersen, forteller at brannvesenet er i gang med å skjære opp taket på Kamsporthuset. Kamsporthuset er tidligere kjent som Kamsportinstituttet.

En nabo sier til Aftenbladet at hun sto på kjøkkenet og at hun så flammer stå ut fra venstre side av bygget og at disse spredde seg under hustaket. Hun løp og hentet telefonen og ringte til brannvesenet. - Jeg følte det tok lang tid før brannvesenet kom, men det tok nok bare sju-åtte minutter - jeg var så redd for at flammene skulle spre seg. Jeg kjente at røyken bare slo mot meg. Det var ekkelt å se flammene. De spredte seg veldig fort. Det har vært mye raketter i dag helt siden klokken 12, men det pleier å være mye raketter her, sier nabokvinnen.