Coop møter Coop i kampen om kundene på Bryne og i Klepp

I Time vil Coop Sørvest SA etablere et nytt Mega supermarked på 1200 kvadratmeter i Morenefaret, i et nybygg som også tar med seg de tidligere lokalene til Biltema.

I Klepp, rett over veien og sør for Kverneland bil, har Coop Klepp avtale om å leie lokaler for en Extra butikk i et område der det på sikt skal komme 1000 nye boliger.

Begge butikkene skal etter planen stå klar i 2020.

– Bryne mangler i dag et supermarked, og nå får de en flott Mega, sier Liv Skretting, regiondirektør i Coop Sørvest, og viser til at kundene lenge har spurt etter et slikt tilbud.

Både hennes lag og Coop i Norge satser nå betydelig på Mega. Supermarkedkjeden skal de neste årene øke omsetningen med ca. 1,5 milliarder kroner på landsbasis, og har dessuten lansert et nytt konsept for sine butikker.

På Bryne har de inngått et samarbeid med utbyggerne Rune Underhaug og Bryne Eiendom AS. Det har også vært en positiv dialog med kommunen, men byggesaken er ikke behandlet.

Satsingen skjer etter at mektige Coop Sørvest har festet grepet om Bryne. Laget har 290.000 medlemmer og 92 butikker etter fusjonen med Høyland og Jæren, Coop Haugalandet og Fobrukersamvirket i sør.

For to år siden kjøpte Coop ut Felleskjøpet og eier nå hele M44, der de også driver den store Obs-butikken, som akkurat nå er inne i stor ombygging.

Konkurrenter?

– Er satsingen på Bryne et svar på det som skjer i Klepp?

– Nei. Vi har lenge sett behovet for en Mega på Bryne, men vi har ikke hatt de rette lokalene før nå, svarer regiondirektør Liv Skretting.

– Men Mega Bryne blir vel en konkurrent til Mega Klepp?

– Norgesgruppen og Rema er våre største konkurrenter. Men vi i Coop vil nok med dette ta kunder fra hverandre. Denne gang tar vi nok mest kunder fra oss selv, og da fra Obs, men vi gjør dette for at kundene på Bryne skal få en valgmulighet, sier regiondirektøren.

I nord fortsetter Coop Klepp satsingen i sitt eget senter, Jærhagen. Der åpnet handelslaget i juni landets største Mega, og torsdag 8. november er laget i mål med tidenes største utbygging på Jæren. Den innebærer at Jærhagen dobles og får et samlet areal på 65.000 kvadratmeter.

Det blir i storfamilien

Klepp tar imidlertid den nye satsingen på Bryne med stor ro.

– Dette er tråd med strategien til Coop i Norge, lyder det diplomatisk fra Trond Inge Rødland, styreleder i Coop Klepp.

– Men Mega Klepp trekker kunder fra hele Jæren, og får nå ny konkurranse?

– Selvfølgelig blir det litt konkurranse. Men når det kommer en ny dagligvare der, er det godt at det blir en fra den store Coop-familien, mener Rødland.

Mega på Klepp er da også 5500 kvadratmeter og altså minst fire ganger større enn den som nå skal bygges på Bryne.