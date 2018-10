Fjord1 inngår miljøsamarbeid med Zero

Formålet er å jobbe sammen for å skape gode rammevilkår for utslippsfri maritim transport.

- Fjord1 tar klima- og miljøkrav på største alvor. I de nye anbudskontraktene blir det stadig stilt tøffere krav til reduksjon av miljø- og klimagassutslipp. Fjord1 ønsker disse krava velkommen. Zero er ein spydspiss i klimasaker, og derfor har det vært naturlig for oss i Fjord1 å innlede et samarbeid med miljøstiftelsen, sier sikkerhet- og maritim teknisk direktør i Fjord1, Deon Mortensen.

Daglig leder i Zero, Marius Holm, er glad for samarbeidet med enn aktør som tar ansvar for utvikling av ny teknologi og utslippsfrie løsninger.

- Fjord1 viser vilje til å ta i bruk utslippsfri teknologi, og utfordrer politikerene til å sette strengere krav til næringa. Det trengs, for skal vi klare å kutte store utslipp fra maritim sektor må land som Norge ta et ansvar for utvikling av ny teknologi og utslippsfrie løsninger, sier Marius Holm.

Blant hovedområdene for samarbeidet er felles innsats for å utvikle og bygge ut ladeinfrastruktur på norske havner.