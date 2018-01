Datatilsynet: - Kameraovervåkning av skoler er ikke greit

Kameraovervåkning av korridorer og inngangspartier er ett av tiltakene Stavanger kommune vil gjennomføre for å terrorsikre en skole.

– I Datatilsynet har vi en praksis på at kameraovervåkning på skoler ikke er greit. Elevene er mindreårige og vi må tenke på personvern. Det er veldig inngripende hvis store deler av hverdagen blir fanget opp av kamera, sier Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Kan skje overalt

– Før innfører kameraovervåkning, må man vurdere hva det skal hjelpe mot, og om det i det hele tatt er egnet. Som hovedregel skal man ikke kameraovervåke skoler i skoletiden, sier han.

– Helliger målet middelet når det er snakk om terrorsikring?

– Terror kan skje over alt, og vi kan ende opp med at hele samfunnet blir kameraovervåket. Det er farlig å bruke det gode formålet til alt mulig rart.

Datatilsynet er et tilsynsorgan, og etter loven kan man sette opp kamera uten å få tillatelse.

– Vi kan dra på tilsyn når vi får tips om ulovlig overvåkning, og kan fatte pålegg om at det fjernes, sier han.

Lokalt ansvar

Morten Haug Frøyen, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, vil verken si ja eller nei til om det er behov for å terrorsikre norske skoler.

– Ansvaret ligger hos den enkelte skole og kommune for å vurdere risikoen. Det er snakk om å finne løsninger som er tilpasset den enkelte skole og samtidig ikke er egnet til å spre frykt eller gjøre folk bekymret, sier han.

– Man må ta en rekke hensyn, blant annet sannsynlighet, konsekvens og personvernhensyn.

Frøyen sier at det pågår arbeid for å terrorsikre skoler flere steder i landet, og at Utdanningsdirektoratet i samarbeid med andre aktører jobber med en oppdatert veileder til skolene om blant annet beredskap og risikosenkende tiltak.

Ikke skjerpet trusselnivå

Politiet vil ikke mene noe om behovet for terrorsikring ved skoler, men sier dette:

– Det er ikke noe skjerpet trusselnivå mot skoler, og ikke noe annet trusselbilde mot skolene enn ellers i samfunnet, sier Håkon Strand, politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt.

Her er Utdanningsdirektoratets eksempler på konsekvensreduserende tiltak:

Med konsekvensreduserende tiltak menes organisatoriske og fysiske tiltak for å begrense konsekvensene av uønskede tilsiktede hendelser best mulig. Dette kan være: