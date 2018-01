Høy luftforurensning torsdag og fredag

Måling av luftforurensningen i Stavanger utføres i et samarbeid mellom Statens vegvesen; Rogaland vegkontor og Stavanger kommune. Vegkontoret har ansvaret for datainnsamlingen og kvalitetskontroll. Stavanger kommune har ut i fra kommunehelsetjenesteloven ansvaret for den helsemessige vurderingen vedrørende luftkvalitet.

Luftkvalitet.info melder torsdag kveld klokka 20.00 at luftforurensningen er høy i Stavanger. Fredag ettermiddag og kveld vil luftforurensningen variere mellom å være moderat og høy.

To målestasjoner overvåker luftkvaliteten i Stavanger. En stasjon, Kannik-stasjonen, er plassert ved Madlaveien litt nord for rundkjøringen mellom Kannikgata og Løkkeveien. Den andre målestasjonen, Våland-stasjonen, er plassert ved Våland skole i Rektor Steens gate.

Torsdag kveld kategoriseres luftforurensningen som høy ved begge disse målestasjonene.

På luftkvalitet.info sine sider står det at formålet med målingene i første rekke er å gi befolkningen informasjon om den aktuelle luftkvaliteten. «Gjennom varslene får befolkningen prognoser for morgendagens luftkvalitet og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper.»

Luftkvalitetvarslene utarbeides av Meteorologisk institutt ved regionavdeling og Vervarslinga på Vestlandet.