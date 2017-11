Mann (54) kritisk skadet etter å ha falt over bord i Boknafjorden

Det melder Hovedredningssentralen på Sola.

– Mannen falt i sjøen fra brønnbåten «Øysund», som frakter laks. Dette skjedde helt sør i Karmsundet, ved Vestre Bokn, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen til Aftenbladet.

HRS fikk melding om ulykken klokken 09.19.

– Det gikk ut Mayday-varsel og flere båter i området kom til. «Øysund» satt selv ut lettbåt og fant mannen etter om lag 19 minutter, opplyser redningsleder Eric Willassen til Aftenbladet.

HRS hadde bistand fra både ei losskøyte og bilferja «Boknafjord» i redningsaksjonen. Ferjeavgangene over Boknafjorden klokken 09.30 og 10 ble innstilt som følge av aksjonen.

Et Sea King redningshelikopter var på plass rundt klokken 10 og fraktet pasienten til Haukeland Universitetssykehus.

Ifølge Haukeland er den 54 år gamle mannen kritisk skadet.

Det er rederiet Sølvtrans som eier «Øysund». Finansdirektør Mariann Reite opplyser overfor Aftenbladet at fartøyet brukes til transport av levende fisk og at det var ute på et slikt oppdrag da ulykken skjedde.

Ut over dette er hun svært tilbakeholden med å kommentere ulykken.

– Det er kapteinen som beskriver hendelsesforløpet når han avgir sjøforklaring, sier Reite.