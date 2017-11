Leteaksjon i Lyseheiane: Turgåere funnet i god behold

Et Sea King-helikopter, politi og mannskaper fra Norsk Folkehjelp ble satt inn i søket etter de to turgåerne søndag formiddag.

Ved 12.30-tiden melder politiet at paret er funnet i god behold av Sea King-helikopteret som ble satt inn i søket.

Paret ble funnet ved Låtervikvatnet, på sør-vestsiden av Kjerag.

– De hadde overnattet i en hule og hadde dermed gjort en god jobb med å ta vare på seg selv gjennom natten, sier Føyen og viser til at det har snødd i området i natt.

Kom ikke frem som planlagt

Paret skulle etter planen gå fra Flørlistølen til Langavatnhytta lørdag og skulle returnere fra Lysebotn med rutebåt til Stavanger søndag ettermiddag. Turen fra Flørlistølen til Langavatn tar 10–12 timer.

– Paret kom ikke frem til Langavatnhytta og vi ble kontaktet av et par som hadde gått samme turen før det japanske studentparet skulle gå, sa operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet søndag formiddag, like etter at leteaksjonen var igangsatt.

10 centimeter nysnø

Et Sea King-helikopter ble sendt inn i området for å sjekke om paret fremdeles var på hytta på Flørlistølen. Det var de ikke.

– Det er dårlig vær i området og 10 centimeter nysnø. Vi er bekymret, sa Føyen til Aftenbladet like før klokken 12.

Politiet kjente da ikke identiteten til de to, men satt på god informasjon fra et annet par som hadde truffet det japanske paret på Flørlistølen.

Dette paret forlot hytta ved åttetiden lørdag og gikk da til hytta på Langavatn. Planen var at det japanske paret skulle gå samme tur, men de skulle altså starte noe senere.

Funnet av redningshelikopter

Bjørn Magnussen, vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen, opplyser at det er lavt skydekke og varierende sikt i området.

– Sea King-helikopteret søker langs løypa og skal etter planen fly inn mannskaper fra Norsk Folkehjelp til ulike steder langs løypa. Det er 10–15 centimeter nysnø og glatt i området, sier Magnussen til Aftenbladet ved 12.20-tiden søndag formiddag.

Kort tid senere ble altså paret funnet i god behold av redningshelikopteret.

