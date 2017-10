Kjørt til SUS etter å ha fått stort vindu over seg

Politiet opplyser i 22.00-tiden mandag kveld at en mann i 50-årene er kjørt til Stavanger universitetssjukehus etter et arbeidsuhell i Klepp kommune.

Ifølge operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt skal han ha fått et 60 kilo tungt vindu over seg under lossing fra en lastebil.

Politiet fikk melding om uhellet klokka 20.35 mandag kveld.

– Vi har vært på stedet og gjort undersøkelser. Vi har også pratet med de involverte partene, sier operasjonsleder Kjetil Føyen i Sør-Vest politidistrikt.

Han bekrefter overfor Aftenbladet at den skadde mannen var ved bevissthet.

Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen. Mannen som fikk vinduet over seg, var kunden som hadde bestilt leveringen.