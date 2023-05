Tidligere toppolitikere fikk for mye i etterlønn

Tidligere varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Venstre-veteran Per A. Thorbjørnsen fikk begge for mye i ettergodtgjørelse tilbake i 2019. Denne måneden tok de selv kontakt med Stavanger kommune for å gjøre opp for seg.