Kundesentertrøbbel for Aftenbladet

I årets første uke har det oppstått kork på Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Aftenbladets felles kundesenter.

Andreas Askildsen Journalist

– Vi er veldig lei for dette, vi liker ikke at våre kunder ikke får hjelp innen rimelig tid, når de har behov for dette, sier sjefredaktør Kjersti Sortland i Aftenbladet.

Dette er årsaken

De siste dagene har mange av Aftenbladets lesere slitt med å komme gjennom på kundesenteret. På telefon har det vært lange ventetider, mens e-posthenvendelser ikke har blitt besvart innen normal svartid.

– Hovedårsaken er at vi over lang tid har hatt dårlige kjøre- og leveringsforhold, med snø og glatte veier både i øst og vest. Dette har gitt ekstra trykk på kundesenteret. De aller fleste som ringer kundesenteret ringer angående uteblitt avis eller midlertidig adresseendring, sier Line Guton Halland, leder for kundesenteret.

Mange av kundene som ikke har kommet gjennom på telefon, har i stedet sendt e-post. Når de ikke har fått svar på denne, har de gjerne sendt e-post på nytt.

– Nå er vi på et nivå der spiralen går nedover og vi ikke klarer å ta unna henvendelsene, sier Halland.

– Ber om tålmodighet

Hun beklager overfor kundene som ikke har kommet gjennom til kundesenteret.

– Vi leverer ikke den kundeservicen vi ønsker å ha og som kundene våre fortjener. Dessverre er dette langt unna deres og våre forventninger. Vi er lei oss for at vi ikke klarer å innfri egne og kundenes forventninger, nå som vi har kommet i en vanskelig situasjon. Vi gjør så godt vi kan for å komme oss opp av gropa igjen og må ydmykt be om tålmodighet, sier Halland.

Halland håper at situasjonen vil bedre seg i løpet av 1–2 uker.

Kaller inn ekstra folk

Kundesenteret tar nå flere grep for å ta unna de mange kundehenvendelsene som ligger i kø. Deriblant pålegger de overtid for å få mest mulig ekstra arbeidskraft til å svare på e-postene utenfor telefontiden.

De oppfordrer også kunder til å i størst mulig grad benytte selvbetjeningsløsningen Min side for å klage på uteblitt levering eller endre leveringssted.

– Vanligvis prioriterer vi at det skal være kort svartid på telefon, men fordi vi har lange køer av ubesvarte kundehenvendelser på e-post må vi en periode øke svartiden på telefon for å prioritere å svare på e-poster, sier Halland.

Kunder som allerede har sendt e-post til kundesenteret, bes om ikke å sende ny e-post hvis de ikke har fått svar på den første. Dette for å unngå at køene av ubesvarte e-poster øker ytterligere.