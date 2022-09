Barn innlagt på SUS med hjerne­hinne­betennelse

En barneskoleelev fra Strand kommune ble torsdag innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS) med meningitt.

For mindre enn 20 minutter siden

Meningokokksykdom (ofte kalt smittsom hjernehinnebetennelse) kan være en alvorlig sykdom som skyldes infeksjon med meningokokkbakterien.

Dette opplyser kommuneoverlege Rosie Lund i Strand kommune i en pressemelding fredag.

Det innlagte barnet er en gutt som går i 6. trinn på Tau barneskole.

– I sjeldne tilfeller kan det oppstå smitte blant nærkontakter. I dag ble det satt i gang tiltak i samråd med folkehelseinstituttet og sykehus, slik at nærkontaktene på skolen og fritid fikk forebyggende behandling med antibiotika, opplyser kommuneoverlegen i pressemeldingen.

Lund skriver videre at det er viktig at lokalbefolkningen er oppmerksom på nyoppståtte symptomer på smitte:

Ved symptomer som feber, rask forverring av allmenntilstand, hodepine, brekninger eller nakkestivhet skal man oppsøke medisinsk hjelp. Se også etter hudblødninger, (utslett som ikke lar seg avbleke under drikkeglasstrykk). Ta kontakt med fastlegen eller legevakt dersom man er bekymret.

– Det er forståelig at mange blir engstelig når slik sykdom oppstå, men det er viktig å presisere at det er ytterst sjeldent at et enkelt tilfelle blir til et utbrudd, og at kommuneoverlege følger med på situasjon og er forberedt for å sette i gang riktig tiltak, opplyser Rosie Lund.