Finansdepartementet: Ikke behov for norske tiltak rettet mot det finansielle kraftmarkedet nå

Det ikke er behov for tiltak rettet mot det finansielle kraftmarkedet i Norge nå, men behovet blir vurdert fortløpende, opplyser Finansdepartementet.

Foreløpig er det ikke behov for norske tiltak i kraftmarkedet, mener Finansdepartementet.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Norske myndigheter følger nøye med på utviklingen i det finansielle kraftmarkedet og har løpende kontakt med andre nordiske myndigheter, skriver departementet.

De viser til at norske vannkraftprodusenter har høy lønnsomhet.

Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet følger nøye med på utviklingen.

– Vurderingen per nå er at tiltakene som er varslet i Sverige og Finland, vil redusere risikoen for uro i det finansielle systemet, skriver de.