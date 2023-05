Stortinget enige om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot alle under 18 år

Det er flertall på Stortinget om et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud støtter ikke Stortingets avgjørelse om et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år.

I helse- og sosialkomiteens innstilling til ny folkehelsemelding er det et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Rødt som stiller seg bak forslaget om denne aldersgrensen. Innstillingen ble lagt fram tirsdag, bekrefter Frp overfor NTB.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er ikke fornøyd:

– Det er åpenbart ingen begrensninger for forbuds- og formynderpolitikken til de rødgrønne partiene så lenge det er i «det godes tjeneste». Frp vil legge til rette for at det skal være enkelt for ungdom å ta sunne og opplyste valg, men det må være grenser for hvor inngripende politikken skal være for folk og næringsliv, sier Hoksrud i en kommentar til NTB.