Rune Nedrebø blir ny redaktør i Øyposten

– Jeg har sans for gode lokalaviser. De er en berikelse for et lokalsamfunn, så da jeg ble spurt, kjente jeg at det rykte litt i journalistfoten. Det skjer mye spennende med Finnøy og Rennesøy i kommunesammenslåingen, og det er kjekt å være på orkesterplass i denne utviklingen, sier Rune Nedrebø til Øyposten.

65-åringen er født og oppvokst på Sjernarøy i dagens Finnøy kommune, og jobbet som journalist og leder for lokalgruppen i Stavanger Aftenblad i 30 år før han gikk av med pensjon i 2016. I Aftenbladet jobbet han mye med næringsliv og landbruk, men jobbet også i fire år på Oslo-kontoret.

Fra 30. september tar han over etter Edd Meby som redaktør i Øyposten. Meby tar over som ny daglig leder i Randaberg fotball 1. oktober.

– Jeg kjenner lokalsamfunnet, både i Finnøy og Rennesøy. Og jeg har 30 år med bred journalistisk erfaring, sier han til Øyposten.