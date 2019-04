William (5) og Aurora (9,5) ryddet etter russen

– Denne er det ikke pant på en gang. Men jeg har i alle fall funnet et russekort på bakken, sier William Fuglerud (5).

Sammen med Aurora Hoel (9,5), Tone Hoel og André Fuglerud hadde han tatt turen ned til Vaulenstranda søndag formiddag. Der så det mildt sagt ikke ut. Lørdag kveld hadde 600–800 russ samlet seg på Vaulen badeplass for å feste. Da politiet kom til stedet, var det et hav av søppel på området.

– Det ser ikke ut. Søppelet flyter. Vi har informert kommunen, men vi regner også med at en del russ på eget initiativ reiser ned og rydder søndag, sa politioverbetjent Torstein Soma til Aftenbladet lørdag kveld.

– Hvorfor ikke bruke dagen på å rydde?

Da Aftenbladet var på stedet rundt 12.00 søndag, var det ikke en russ å se. Søppelet fløyt fremdeles, og ganske sterk vind på stedet gjorde at søppelet forflyttet seg rundt på badeplassen. Bokser og flasker flyter. Det ligger knust glass i veien, noe flere turgåere bemerker.

Håkon Jonassen Norheim

Midt oppi alt er det fire stykker som bruker søndagen på å rydde.

– Hvorfor ikke bruke søndagen på å rydde? Det er fint å gjøre noe annet, sier Tone Hoel.

– Dette er et flott naturområde for barn og familier. Det ser ikke bra ut, og det er ikke bra om alt søppelet spres rundt alle veier i denne vinden, sier Hoel.

Håkon Jonassen Norheim

Hun kommer fra Nord-Norge og sier hun er vant til å ha det fint rundt seg. Sammen med André Fuglerud vil hun lære barna til å ta opp søppel rundt seg. Aurora Hoel syns godt russen kunne ryddet etter seg.

– Det er dumt at det ser slik ut. De kunne godt ha ryddet etter seg, i stedet for at andre må rydde opp etter dem, sier Aurora Hoel.

– Det er ganske kjekt å være med å rydde, syns jeg, sier William Hoel.

Nå har russen ryddet

I 12-tiden våknet endelig russen også. Mia Pedersen, russ på Hetland videregående, så oppslaget på Aftenbladet.no og ble litt flau. Hun fikk med seg venninne og medruss Kaja Nielsen Våga, og de dro til Vaulen med medbragte sekker.

– Der var det også noen få andre russ, som var i gang med å rydde. Jeg tror de var fra St. Svithun, sier Pedersen.

Klokken 12.45 ringte hun Aftenbladet og fortalte at badeplassen nå var ferdig ryddet. Bildene beviser at hun har rett.

– Vi sliter litt med å få opp alt glasset, men søppelet er nå borte, sier Pedersen.

Hun var selv på festen på badeplassen lørdag kveld, men dro hjem lenge før det var slutt.

– Vet du om det var gjort avtaler om rydding?

– Nei, det vet jeg ikke.

Håkon Jonassen Norheim