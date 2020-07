Koronapreget Gladmat på Torget: - Dette er litt fremmed

Oddbjørg Førland er fornøyd med å ha fått kjøpt med seg litt kremost av Lise Runborg fra Stavanger ysteri på gladmattorget. Foto: Fredrik Refvem

Gladmat-festivalen er i gang for 22. år på rad, til tross for tilpasninger på grunn av koronarestriksjonene. På Torget i Stavanger åpnet «Gladmattorg» i et noe mindre format enn normalt.