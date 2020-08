Eier av Stangeland Mølle: – Mølla skal ned

Området ved Stangeland Mølle skal utvikles til boliger. Foto: Fredrik Refvem

– Mølla skal ned, sier Øyvind Aareskjold, eier av Stangeland Mølle. Men det satt langt inne for politikerne å si ja til at den historiske mølla i Oalsgata kan bli vurdert revet. – Mølla er viktig for Sandnes sin identitet, mener byantikvaren.