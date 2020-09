Stappfulle vogner på lokaltogene – ett togsett på reparasjon

Togpassasjerer fortviler over stappfulle tog i rushtiden på Jærbanen de siste dagene. Årsaken er at et av Go-Aheads togsett med fire vogner er på reparasjon.

Ett togsett med fire vogner er på reparasjon på Jærbanen. Go-Ahead håper å ha det tilbake på plass i løpet av onsdagen. Foto: Kristian Jacobsen

Elisabeth Bie Journalist

– Togsettet ble akutt tatt ut av trafikk rundt 15-tiden tirsdag ettermiddag. Verkstedet jobber nå på spreng for å få det i orden igjen. Går alt etter planen, blir det satt inn i trafikk igjen i løpet av onsdagen, sier salgs- og markedsansvarlige Dag Brekkan i Go-Ahead til Aftenbladet onsdag formiddag.

Halvert kapasitet

Ett togsett, også kalt et enkelt togsett, består av fire vogner. Når to togsett kobles sammen, altså med åtte vogner, kalles det et dobbelt togsett. Go-Ahead kjører til vanlig med doble togsett på lokaltogene. Men når antall vogner nå er halvert, øker passasjertettheten kraftig.

Må stå over flere avganger

Aftenbladet har fått flere henvendelser fra folk som fortviler over hvor vanskelig det er nå å overholde koronarestriksjonene i rushtiden: «Togene er stappfulle av skoleelever, som står som sild i tønne. Vi andre må la både ett og to tog gå ifra oss før vi kommer oss på jobb», skriver en frustrert kollektivbruker blant annet.