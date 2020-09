Munnbind-saken: Politiet har ikke avgjort om de vil løslate eller fengsle Vollvik

– Det er den konkrete bevisforspillelsesfaren vi vurderer fortløpende.



Krimtekniker, en representant fra Statens legemiddelverk og sivilt politi gikk gjennom flere kasser under en razzia i Fana tirsdag. Politiet opplyste om større beslag på tre ulike steder. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Onsdag er det lagt opp til nytt avhør av Idar Vollvik, som tirsdag ble pågrepet og siktet for uriktig merking av munnbind.

Disse er blitt solgt gjennom hans selskaper etter at pandemien brøt ut, og politiets teori er at feilmerkingen er gjort bevisst.

Tatt på vei til jobb

Vollvik ble pågrepet på vei til jobb tirsdag morgen, og natt til onsdag tilbrakte han i politiarresten.

Han nekter straffskyld.

– Vi har ikke helt avgjort om vi ønsker å fremstille ham for varetekt eller ikke, sier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt.

Onsdag er det planlagt et nytt avhør av den kjente gründeren og forretningsmannen.

Politiet har en frist på 48 timer før de må avgjøre om en siktet skal løslates eller bli begjært fengslet.

– Det er den konkrete bevisforspillelsesfaren vi vurderer fortløpende, sier Sulland.

Ifølge straffeprosessloven handler slik fare eksempelvis om å «fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige».

Ikke plan om mer ransaking

Politiadvokaten sier det pr. nå ikke er planlagt flere ransakinger. Ifølge henne jobbes det nå med å undersøke og gjennomgå beslagene som er gjort.

I tillegg til munnbind er det også tatt beslag i PC-er og telefoner. Politiet ønsker med det å få innsyn i hvordan salget har foregått.

Det har ikke skjedd endringer i siktelsen mot Vollvik siden tirsdag, opplyser Sulland.

– Er det flere som er mistenkt eller siktet i saken?

– Vi kan ikke utelukke at flere kan få en slik status. Det kan vi aldri så tidlig i en sak med bred etterforskning. Mye skjer sikkert utover dagen.

– Men har flere fått status som mistenkt eller siktet?

– Utenom avhøret av Vollvik, er alle andre avhør gjort som vitneavhør.

Politiet gjennomførte tirsdag flere ransakinger og beslaglagt kassevis med munnbind.

Sulland betegner omfanget som stort, men kan ikke konkretisere i rene tall.

– Omfanget er én av tingene vi jobber med å få oversikt over.

Politiadvokaten sier det fortsatt er et tosifret antall politifolk som jobber med saken.

Venter på innkalling

Vollviks forsvarer, advokat Einar Råen, skriver i en tekstmelding til BT onsdag at de venter på innkalling til avhør.

I 18-tiden tirsdag uttalte Råen at han reagerer på påstanden om at det skal ha skjedd bevisst feilmerking av munnbind fra Vollviks side.

– Det er snakk om et mindre parti kjøpt fra en annen norsk leverandør. Dersom det har vært en feilmerking, er det ikke gitt at det er Vollvik som er ansvarlig for det. Det kan skyldes flere forhold, for eksempel en misforståelse, uttalte advokaten.