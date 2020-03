Her er lesernes dom: Dette er tidenes Sandnes Ulf-lag

Aftenbladets kåring av tidenes Sandnes Ulf-lag gir to ganger Eriksen på topp, men svenske Pontus Engblom var lenge nær å kapre siste spissplassen fra Kent Håvard Eriksen.

Steinthor Thorsteinsson var den mest populære midtbanespilleren i kåringen. Foto: Jarle Aasland

– Dette er et lag med lyseblått hjerte som gjenspeiler det som var suksessfaktoren til klubben. En ærlig, lojal og hardtarbeidende kompisgjeng som dro lasset sammen og greide det få hadde tro på. I tillegg har du X-faktoren til Steinthor, Anel og Morten. Det som er litt synd med Morten Eriksen er vi ikke fikk se ham i eliteserien, for jeg er sikker på at han hadde levert der også, sier tidligere trener Asle Andersen til Aftenbladet.

Glad for «Tomme»

Han kom til klubben som spillende trener og ledet laget fra 2. divisjon med 100 mann på tribunen til tre sesonger i eliteserien med mange tusen tilskuere hver kamp. Selv fikk han ikke en plass på laget, men han er selvskreven som trener. Han har trent samtlige spillere på laget og synes det er ekstra gledelig at mange lokale har fått plass, blant annet Tom Erik «Tomme» Maldal.

– Han er en klubbspiller som har dratt lasset selv om han ikke var med på opprykket til eliteserien. Ronny Espedal var også enormt viktig og fikk en oppblomstring på slutten av karrieren. Han spilte aldri en dårlig kamp, sier Andersen.

Kåringen skulle egentlig være et oppspill til åpningen av Øster Hus Arena 13. mars, men koronaviruset har satt fotballsesongen på pause. Nå bruker vi pausen til å mimre og gi dere laget som leserne våre selv har plukket ut. Et viktig kriterium er at spillerne må ha spilt for Sandnes Ulf, som ble stiftet i 2004 da Ulf-Sandnes og Sandnes FK slo seg sammen.

Totalt ble det avgitt 1342 stemmer i kåringen. Alle disse har plukket ut de elleve spillere som de mener fortjener en plass på laget.

Hannes Thor Halldorsson vant keeperplassen foran Bo Andersen med henholdsvis 50 mot 30 prosent av stemmene. Høyreback Vegard Aanestad var førstevalget til mer enn 60 prosent, mens Øystein Elvestad fikk halvparten så mange stemmer. Midtstopper Edier Frejd spilte 135 kamper for klubben og var førstevalget som midtstopper i kåringen. Midtstopper Ronny Espedal har 110 kamper og ett mål. Nærmeste utfordrer var Espen Maldal. Venstreback Kenneth Sola var et suverent førstevalg og hadde ingen reelle konkurrenter. Midtbane: Steinthor Thorsteinsson var den mest populære midtbanespilleren i kåringen like foran Aksel Berget Skjølsvik. Midtbane: Aksel Berget Skjølsvik spilte 212 kamper og scoret 39 mål, mange av dem på straffe. Midtbane: Anel Raskaj kapret den tredje av de fire plassene på midtbanen. Midtbane: Tom Erik Maldal kapret den fjerde midtbaneplassen. Nærmeste utfordrer var Fredrik Torsteinbø. Spiss: Morten Eriksen var et soleklart førstevalg som spiss med 101 mål på 187 kamper. Spiss: Kent Håvard Eriksen. Det var lenge dødt løp mellom Eriksen og Pontus Engblom, men Eriksen vant kampen om den andre spissplassen.

Skjøt gullfuglen

Høyreback Vegard Aanestad er ydmyk og glad for å være på tidenes lag. Han fikk omtrent dobbelt så mange stemmer som nærmeste konkurrent, Øystein Elvestad.

– Jeg spilte i perioden vi gjorde det best og skjøt gullfuglen ved å være i klubben i akkurat da. Vi fikk mye ut av de ressursene vi hadde og klarte å holde oss i eliteserien i tre sesonger. Denne perioden er også noe man savner når du havner i en mer normalt A4-liv, og du skjønner hvor heldige vi var, sier Vegard Aanestad. Han ga seg etter 2015-sesongen og jobber nå i Lånekassen.

Kenneth Sola var et suverent førstevalg på venstrebacken og synes det er kjekt å være med på laget.

– Jeg har bare gode minner fra tiden i Sandnes Ulf. Det jeg husker best er at det var en vanvittig innsats og vilje i hele gruppa, og vi hadde selvtillit selv om vi visste at det ville bli tøft i eliteserien, sier Kenneth Sola. Han ga seg etter 2017-sesongen etter å ha spilt over 200 kamper for klubben. Nå er han trener i Havdur og jobber i Rogaland brann og redning.

Midtbane Tom Erik Maldal ga seg i klubben i 2010, sesongen før opprykket til eliteserien, men var med på to opprykk til 1. divisjon.

– Den første gangen måtte vi nesten vinne hver kamp hele høsten. Andre gangen var vi mer suverene, så det var ikke helt samme følelsen. Vi levde i en boble og var en sykt sammensveiset gjeng, og jeg holder fortsatt kontakten med flere, sier Tom Erik Maldal. I dag jobber han med salg i Fjogstad Hus.

Godt selskap

Spiss Morten Eriksen blir glad av å tenke tilbake på tiden i Sandnes Ulf og var en av to spisser på 80 prosent av lagene i kåringen.

– Det er et veldig godt selskap jeg er i med høyt nivå på de andre spissene. Jeg har veldig mange gode minner om tiden i Sandnes Ulf, og vi fikk ta del i en viktig tid for klubben. Det skjedde mye som gjør at Sandnes Ulf er en klubb å regne med i de øverste divisjonene, sier Morten Eriksen.

– Angrer du noen gang på at du ga deg da klubben rykket opp til eliteserien i 2011?

– Jeg har aldri angret, for jeg valgte det jo helt selv. Jeg har tenkt på hvordan det kunne ha blitt, men mindre enn forventet, for da må jeg også tenke tilbake på andre valg og at jeg ikke spilte organisert fotball fra jeg var 16 til 20 år. Men jeg er glad for at jeg fikk et lite comeback og står bokført med to kamper i eliteserien, sier Eriksen.

Favorittene

Kenneth Sola, Morten Eriksen, Steinthor Thorsteinsson og Aksel Berget Skjølsvik var de mest populære spillerne og var alle inne på over 70 prosent av lagene i kåringen. Midtbanespiller Fredrik Torsteinbø og spiss Pontus Engblom var nærmeste å få en plass på laget uten å komme med. Begge var inne på rundt 40 prosent av lagene. Keeper Bo Andersen, høyreback Øystein Elvestad, midtstopperne Espen Maldal, Steffen Haugland og Nicolai Geertsen, og midtbanespillerne Andreas Westlye og Asle Andersen fikk også mange stemmer uten å komme med. Disse ble valgt av mellom 25 og 30 prosent av de som stemte.