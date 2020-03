1600 barn har fått barnehageplass i første opptak i Stavanger

1600 foreldre i Stavanger har fredag fått tilbud om barnehageplass fra høsten. Dermed er første runde av barnehageopptaket gjennomført.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

1600 barn har fredag fått melding om at de har fått barnehageplass i Stavanger til høsten. 1300 av dem har fått førsteønsket sitt oppfylt. Foto: Jon Ingemundsen

1300 av de 1600 tilbudene som er sendt ut fredag, er tilbud om plass i barnehagen de førte opp som førstevalg i søknaden.

– Alle får plass

Rundt 400 barn med rett på plass får ikke tilsendt tilbud i denne runden, men vil få dette i løpet av våren.

– Pust med magen om du ikke har fått plass i første opptak. Alle barn med rett vil få tilbud om plass, understreker barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Hun sier at kommunen har en liten nedgang i antall søkere, og at det er som forventet. De fleste som har fått tildelt plass i første runde, får plass i egen bydel.

Svar kommer digitalt

Tilbudsbrevene er sendt via SvarUt til søkerens digitale postkasse. Om du ikke har åpnet det innen to dager, kommer det i stedet i den fysiske postkassen. Hvis du ikke åpner brevet innen to dager, vil du motta brev i fysisk postkasse.

Plassene er tildelt ut fra gjeldende opptakskriterier, søkernes ønsker om barnehage og ledig kapasitet. Dersom barnet ditt har rett på plass og du ikke mottar brev i denne runden, vil du motta tilbud i løpet av våren. Alle barn med rett vil få tilbud om plass.

Videre utover våren tildeles plasser fortløpende, til alle med barnehagerett har fått tilbud om en barnehageplass.

Fristen for å takke ja eller nei via ID-porten til plassen du har fått tilbud om, er 30. mars.

Tilbud om plass i andre runde kommer 3. april, med svarfrist 15. april.

