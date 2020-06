Hva ville bru over Høgsfjorden koste i dag?

Ferjesambandet Lauvvik-Oanes er fortsatt innstilt. Hva er prisen for ei bru?

Hardangerbrua er bygd som tofelts hengebru med gang- og sykkelvei. Brua har et hovedspenn på 1310 meter og total lengde på 1380 meter. Foto: Tor Inge Jøssang

– Kostnaden for en enkel bru over Høgsfjorden er anslagsvis 4–4,5 milliarder kroner. I tillegg må det gjøres noe med veien mellom Lauvvik og Vatnekrossen. Det er en «sti», som ikke tilfredsstiller moderne krav til veistandard. Heller ikke veien mellom Oanes og Jørpeland er god nok i dag, svarer sjefingeniør Bjørn Alsaker i Statens vegvesen på spørsmål fra Aftenbladet.

Han presiserer at Statens vegvesen ikke jobber med et slikt prosjekt.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Høgsfjord-sambandet er fortsatt innstilt. Ferja er hovedfartsåren mellom Sandnes og den nye bydelen Forsand. MF «Preikestolen» begynner etter planen å gå mellom Lauvvik og Oanes når bominnkrevingen starter i Ryfast, ifølge operatøren Boreal.

Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Foto: Jonas Haarr Friestad

Hva er alternativene hvis ferja ikke er økonomisk drivverdig?

1) Tunnelen Espedal-Frafjord

Vegvesenet har anslått tunnelen Espedal-Frafjord til å ville koste mellom 800 millioner og 1,2 milliarder.

I 2019 tok fylkestinget i Rogaland initiativ til et spleiselag og ville legge prosjektet ut på anbud. Men Fellesnemnda i Sandnes så tunnelprosjektet som en trussel mot ferja og sendte saken i retur for å få en mer nøyaktig kostnadskalkyle. Siden har planene samlet støv, til glede for folk i Frafjord, som ikke har lyst til å få gjennomgangstrafikk gjennom bygda.

2) Frafjordhalsen

Noen har tatt til orde for bru over Frafjordhalsen. 700 meter hengebru, med sidespenn, og tunneler på begge sidene av fjorden vil bli minst dobbelt så dyrt som Espedal-Frafjord, ifølge Bjørn Alsaker i Statens vegvesen, som ikke ville brukt mye tid på et slikt prosjekt.

44 personer pendler mellom Forsand og Sandnes, ifølge SSB, mens 24 personer pendler motsatt vei. Foto: SSB

3) Høgsfjordbru

Et annet alternativ er å ta fram gamle planer om fjordkryssing mellom Lauvvik og Oanes. Fra 1980-tallet til 1999 var det planlagt et pilotprosjekt med rørbru over fjorden. Lanseringen av Ryfast torpederte de planene.

– Hva ville et Høgsfjord-prosjekt med vanlig bru kostet i dag?

– Hovedspennet vil bli 1370 meter og det må bygges viadukter (betongbruer fra land og ut til tårnene) på 600 meter, så brua blir totalt 2000 meter. På grunn av lengden må denne brua være bred for å stive den av. Inkludert rigg, moms, byggherrekostnader kan man anslå kostnaden til 4–4,5 milliarder kroner, sier Alsaker.

Han baserer det grove kostnadsanslaget på et prosjekt han har jobbet med: Bru over Langenuen, som er en del av Hordfast-planene. Sjefingeniøren har hatt som oppgave de siste årene å reise rundt i landet og optimalisere ulike veiprosjekter. I juni blir han pensjonist.

Ny bru krever bedre veier

Det er ikke nok å bygge ny bru over Høgsfjorden. Strekningene mellom Lauvvik og Vatnekrossen, samt mellom Oanes og Jørpeland krever milliardinvesteringer for å tilfredsstille dagens krav. For å få moderne veistandard med maksimal stigning 5 prosent, må det bygges tunneler. Det er konfliktområder knyttet til landbruk og nærmiljø uansett hvilken trasé som velges mellom Lauvvik og Vatnekrossen. Alsaker anslår derfor totalkostnaden for et nytt Høgsfjord-prosjekt til 8–10 milliarder.

For tiden kjører gjennomsnittlig rundt 7000 gjennom Ryfylketunnelen hver dag. Alsaker tror det vil bli vanskelig å finansiere et Høgsfjord-prosjekt med bompenger. Trafikkgrunnlaget er lavt. Bare 44 personer pendler mellom Forsand og Sandnes, ifølge SSB, mens 24 personer pendler motsatt vei.