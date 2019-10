Vardafjell-avgjørelse lar vente på seg

– Vi kan neppe ha saken ferdig før i midten av november. Andre saker har mye høyere prioritet, sier sjef for konsesjoner i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Arne Olsen.

For to uker siden sendte Sandnes kommune et brev til NVE hvor de mente de hadde brutt forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven og krevde en ny vurdering av den gitte konsesjonen til Vardafjell vindkraft.

– Vi mener NVE bør se på saken på nytt og vurdere om de vedtakene som er gjort står seg, eller om de burde vært gjort annerledes. I utgangspunktet mener vi hele konsesjonssaken skal behandles på nytt, sa rådgiver i Sandnes kommune, Gorm Lybeck Kjernli, til Aftenbladet tidligere i oktober.

Når Aftenbladet tar kontakt med Kjernli nå, forteller han at han ikke har hørt noe fra NVE enda. Selv ikke en melding på at klagen er mottatt.

– Vårt ønske var at arbeidet stoppet opp frem til vurderingen var gjort. Men her går prosessene på Vardafjell fremover. Vi ønsket en rask avklaring, sier Kjernli.

Sandnes vil også ha en overordnet vurdering om NVE, ved tildeling av konsesjonen, har overskredet grensene for hva som er deres mandat for tildeling av vindkraftkonsesjoner, slik at utbyggingen ikke er forsvarlig og må stanses.

– Det er helt utrolig at NVE skyver en så viktig sak foran seg, og ikke tar folkevalgte og administrasjonen i Sandnes kommune på alvor, mener leder av protestorganisasjonen Motvind i Sør-vest, Jan Helge Vassbø.

Endringer ute på høring

Vardafjellet Vindkraft AS, eid av Nordisk vindkraft Norge og Hybridtech AS, sendte 14. oktober inn en ny søknad om endring i detaljplan og Miljø- Transport og anleggsplan (MTA-plan) for Vardafjellet vindkraftverk etter at turbinleverandøren Senvion gikk konkurs tidligere i år.

De har dermed søkt om å endre turbintype til Vestas V-117, og å øke totaleffekten til 30 megawatt, noe som er maksimum konsesjonsgitt totaleffekt. Totalt har Vardafjellet vindkraft søkt om 7 vindturbiner, med en totalhøyde på 150 meter per vindturbin.

Denne endrings-søknaden er nå ute på høring.