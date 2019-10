– Tre tingretter bør slås sammen til Rogaland tingrett og ligge i Stavanger

Domstolkommisjonen foreslår store endringer i dagens tingrettstruktur. Tirsdag morgen offentliggjøres en rapport med forslag til landets nye tingretter.

Mandag meldte Adresseavisen at Domstolkommisjonen foreslår å kutte to av tre tingretter i Norge. Kommisjonen mener det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Adresseavisen har fått tilgang til rapporten som viser hvilke endringer kommisjonen foreslår i den norske tingrettstrukturen. Flertallet i kommisjonen foreslår at dagens 60 tingretter reduseres til 22.

Dette er forslagene til landets nye tingretter:

Vestland og Rogaland

Kommisjonen foreslår at Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett. Forslaget er at lokalene legges i Bergen.

I tillegg er kommisjonens forslag at Haugaland-, Sunnhordaland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Denne foreslås lagt til Haugesund.

De tre tingrettene Stavanger-, Jæren- og Dalane tingrett bør bli sammenslått til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

Finnmark, Troms og Nordland

Kommisjonen foreslår en sammenslåing av Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta tingrett. Alta bør bli det nye hovedrettsstedet, samtidig som en avdeling i Vadsø bør bli opprettholdt. Ytre Finnmark tingrett foreslås som nytt navn.

Nord-Troms tingrett og Senja tingrett foreslås også sammenslått til Troms tingrett. Kommisjonen mener at tingretten bør ligge i Tromsø.

Videre foreslår kommisjonen at Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen tingrett slås sammen til å bli Midtre Hålogaland tingrett. Den nye tingretten bør ifølge kommisjonen ligge i Harstad.

Salten- og Lofoten tingrett bør slås sammen til å bli Salten tingrett, der Bodø foreslås som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

Rana-, Alstahaug- og Brønnøy tingrett foreslår kommisjonen at sammenslås til Helgeland tingrett, og lokalene bør ligge i Mo i Rana.

Trøndelag

I Trøndelag foreslår kommisjonen at Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal tingrett slås sammen til Trøndelag tingrett. Kommisjonen mener at hovedrettssted bør være i Trondheim, men med en avdeling i Steinkjer.

Møre og Romsdal

Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre tingrett slås sammen til Møre og Romsdal tingrett. Kommisjonen foreslår at Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

Agder

Tingrettene Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder tingrett bør i følge kommisjonen bli samlet som Agder tingrett. Her foreslås Kristiansand som hovedrettssted, med en avdeling i Arendal.

Vestfold og Telemark

Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett foreslår kommisjonen at sammenslås til Telemark tingrett, med lokaler i Skien.

Viken og Innlandet

Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres tingrett bør i følge kommisjonen slås sammen til Buskerud tingrett. Videre mener de at Drammen bør være hovedrettssted, men at en avdeling opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

Kommisjonen foreslår at Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken tingrett samles som Innlandet tingrett. Hamar foreslås som hovedrettssted, men at en avdeling opprettholdes på Tynset.

Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal tingrett mener kommisjonen bør slås sammen til Romerike tingrett. Kommisjonen foreslår at lokalene legges i Lillestrøm.

Follo- og Heggen og Frøland tingrett foreslås at blir til Follo tingrett og at den legges i Ski.

Tingrettene Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad tingrett mener kommisjonen bør bli til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus for den nye domstolen skal behandles i en egen prosess på et senere tidspunkt. Dermed foreslår ikke kommisjonen noen geografisk plassering.

Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

Oslo

Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.