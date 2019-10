Nytt navn på Madla bydel er feilslått symbolpolitikk

Alle disse stedene ligger i nye Stavanger kommune og har en sterk identitet knyttet til seg. Samtidig tilhører de bydeler med andre navn.

Jeg kan nevne flere:

Nord-Talgje, Sør-Talgje, Godalen, Godeset, Sokn, Tastaveden, Revheim, Varden, Madlamark og Auglend.

Det er selvsagt enda flere, for eksempel Kvernevik.

Kvernevik representerer likevel et unntak, fordi burgerkameratene som utgjør flertallet i det nye kommunestyret i Stavanger, har bestemt at akkurat denne delen av byen skal inn i navnet på kommunedelen de tilhører. Når det kommer til den politiske inndelingen av byen, altså navnene på kommunedelene (tidligere bydelene) skal Madla heretter hete «Madla og Kvernevik». Hallo!

«Storhaug og Badedammen»

Det var like før helgen det ble det kjent at partiene bak Stavangerplattformen vil endre navnet på bydelen. Det som ligger bak er det ikke vanskelig å være enig i: stor befolkning i Kvernevik og mange utfordringer knyttet til bydelen.

Flertallspartiene i Stavanger er enige om å endre navnet på Madla bydel, til Madla og Kvernevik bydel. Vi vil satse på Kvernevik i årene som kommer, og det må gjenspeiles i byselsnavnet. En liten endring som betyr mye for mange! — Eirik Faret Sakariassen (@efsakariassen) October 18, 2019

Samtidig er dette utfordringer som kan knyttes til en rekke andre områder i byen. Storhaug bydel bør umiddelbart skifte navn til «Storhaug og Badedammen», mens Hillevåg bør hete «Hillevåg og Kvaleberg», hvis vi skal legge den siste levekårsundersøkelsen til grunn.

Men det skal vi selvsagt ikke. Forskjells-Stavanger forandres ikke med navneendringer. I dette tilfellet er det nesten ikke mulig å forstå hva det nye flertallet har tenkt. Det er kanskje velment, men jeg er jammen ikke sikker. Navnet er minst like dårlig som navnet på den nye regionen «Troms og Finnmark», men i sistnevnte tilfelle er det iallfall to områder som er slått sammen.

1974: 20 bydeler

Stavanger var en av de første kommunene i landet som fikk bydelsutvalg med politisk sammensetning. I 1974 ble det opprettet 20 av dem. En reform på slutten av 1980-tallet reduserte dette til åtte. Tjensvoll ble en del av Hillevåg, Varden en del av Storhaug og Kvernevik, ja, ble en del av Madla. Kvernevik var for øvrig også en del av Madla kommune, som ble slått sammen med Stavanger i 1965.

Sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy medfører endring av betegnelsen «bydel». Nå skal det hete «kommunedel» og kommunen får to nye av dem, Finnøy og Rennesøy. Det kunne stoppet der.

Dessverre gjorde det ikke det. Burgerkameratenes ideologiske leder, Dag Mossige (Ap), har i tillegg en veldig tynn begrunnelse for navnevalget. Han mener blant annet å vite at beboere på Tjensvoll og Ullandhaug har lettere for å forsone seg med at de er i Hillevåg bydel enn kvernevikbeboere har med Madla.

Tjensvoll heier på Tjensvoll

Jeg tror at tjensvollfolket identifiserer seg med Tjensvoll og at kvernevikfolket identifiserer seg med Kvernevik. Skoler, idrettslag og butikker bidrar til å knytte dem til nærmiljøet. Så aksepterer de fleste at det både er effektivt og lurt at ikke hver eneste skolekrets er en bydel. Da Stavanger hadde 20 bydeler, satt det 17 representanter i hvert bydelsutvalg. 340 bydelsrepresentanter var dyrt, ineffektivt og det var dessuten ikke mulig å delegere store saker til bydelsutvalgene.

Navnevalget på de nye kommunedelene er selvsagt ikke en stor sak, men det er en dårlig sak når flertallet i den nye storkommunen klarer å gjøre navnene til en større sak enn hva utvalgene i kommunedelene faktisk skal holde på med. Kritikerne har allerede kalt forslaget for syltynn og feilslått symbolpolitikk. De har dessverre rett.