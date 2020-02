Equinor ber ansatte som har vært på reise holde seg hjemme i 14 dager

Selskapet har sendt ut melding til alle ansatte som har vært på reise eller jobb i Italia, Kina, Japan og Sør-Korea om å bli hjemme fra jobb i to uker.

Foto: Jon Ingemundsen

Det skriver VG.

Meldingen blitt sendt ut internt til alle Equinor-ansatte tirsdag kveld.

– Dette er et føre var-tiltak. Vi har ingen opplysninger om at noen av våre ansatte er smittet, vi gjør dette for å være på den sikre siden, sier pressetalsmann Erik Haaland til Aftenbladet.

Erik Haaland, pressetalsmann

Meldingen er myntet på ansatte som har besøkt det som er definert som høyrisikoland av myndighetene: Kina, Japan, Sør-Korea og Italia.

– Vi har gode løsninger når det gjelder hjemmekontor, så vi tror ikke dette tiltaket vil få konsekvenser for aktiviteten i selskapet, sier Haaland.

Han vet ikke hvor mange ansatte som vil måtte holde seg hjemme.

– Vi har ikke tall på hvor mange som har besøkt disse landene de siste ukene. Noen kan jo har vært der i privat ærend, og derfor velger vi å gå bredt ut med denne informasjonen, sier Haaland.

Equinor har også satt i gang andre tiltak for å være rustet for å takle et eventuelt virusangrep.

– Vi har satt ned en gruppe med personell fra helsetjenesten og andre avdelinger, som følger med på situasjonen. Vi har også innført reiserestriksjoner - nå kreves det godkjenning fra landssjefen før ansatte får reise til visse land, opplyser Haaland.

Også Nordea har pålagt ansatte som kommer fra Kina og Singapore om å holde seg hjemme i to uker.

– Det gjelder et fåtall, men dette er for å ha beskytte ansatte og kunder, sier pressekontakt Synne Ekrem i Nordea til VG.