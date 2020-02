Sandnes vil sende søknad om kraftlinje i retur: – Jeg føler vi mister råderetten over egen kommune

Negative konsekvenser for landskap og friluftsinteresser i området Foss- Eikeland- Helgaland fører til at Sandnes kommune vil sende konsesjonssøknad for ny kraftledning fra Håland til Fagrafjell i retur.