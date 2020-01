Juletreet ditt kan gi deg frodig hage i sommer

Ikke kast juletreet ditt i den brune dunken! La det heller blir til biokull, som kan få hagen din til å blomstre i sommer. Og husk, stein og jord skal heller ikke i den brune dunken.

Her ligger kanskje juletreet ditt som snart skal bli til biokull. Foto: Pål Christensen

Juletreet har allerede gjort nytten i de tusen hus og hjem, men nå skal det få gjøre enda mer nytte for seg - dersom du plasserer det ved siden av dunken og ikke oppi.

Som Aftenbladet nylig skrev, klarer ikke biogassanlegget på Grødaland å håndtere juletreet, kvist og greiner fra brune dunken. Det gjør derimot biokullanlegget til Sandnes kommune, som mer enn gjerne vil ha juletreet ditt. Derfor samler renovasjonsbilene i Sandnes og Stavanger inn juletrær og sender det til Vatne.

– Her lager vi biokull av juletreet. Biokull er som en svamp for næring og vann. Det holder på næringsstoffene og blir dermed plantens eget næringsbatteri, forklarer prosjektleder Arne Jørgensen i Sandnes kommune.

Prosjektleder Arne Jørgensen og Jan Egil Gjerseth, avdelingsleder miljø og renovasjon, viser frem oppfliset treverk og juletrær som skal varmes opp til 500–700 grader før det blir til biokull. Foto: Pål Christensen

Sparer penger

Han har selv testet biokullet i sin egen hage.

– Jeg har brukt det på tomatplantene hjemme. De har vokst mer enn vanlig. Og jeg tror faktisk de smakte bedre også, uten at det er vitenskapelig bevist, ler Jørgensen.

Hver lørdag fra og med april, kan du leverer hageavfall på Vatne driftsstasjon. I samme slengen kan du få med deg hjem en favn av det svarte gullet, som de kaller det i kommunen. Men husk å ta med bøtte.

Istedenfor at juletre og annet hageavfall blir et problem, utnytter kommunen alle verdiene av det. På denne måten sparer kommunen både penger og miljø.

– Kommunen må betale for å levere hageavfall og juletre til kompostering, men her på Vatne leverer vi det til oss selv uten at det koster oss noe. Her utnytter vi det til noe som kommer både kommunen og innbyggerne til gode, forklarer Jørgensen.

Svensk idé

Gasser frigjøres i en rein forbrenning på 500–700 grader, og det ferdige produktet, biokull, går ned i store 300 kg-sekker og er klart til bruk. Biokullet skal blant annet brukes i den nye parken på Ruten, for å få trærne til å vokse.

Biokull omsettes i dag på det europeiske markedet for en relativt høy pris, mellom en halv og 1 euro per kg (5-10.000 kr per tonn). Sandnes har foreløpig ikke begynt å selge biokull, men vurderer å utvide anlegget. Foto: Pål Christensen

– Ideen kom fra Stockholm som har brukt biokull i sine parker i nærmere ti år. Det har fungert veldig bra på urban forplantning. Erfaringer viser at trærne får bedre vekst, blir mer hardføre og har tettere bladkroner, forklarer Jørgensen.

Og kommunen unngår klimagassutslipp fordi bioenergi er mer klimavennlig enn naturgass. Energileveransen som erstatter naturgass er 3-500.000 kwh.

– Vi bruker varmen til å varme opp byggene her på Vatne, blant annet verksted og vaskehall for alle kommunale biler og bygget til Sandnes matservice, forklarer Jørgensen.

Dette er helt feil. Ikke kast juletreet i den brune beholderen. Foto: Julie Teresa Olsen

Forvirring om den brune dunken

IVAR har bedt kommunene om tilrettelegge for å få mer av kvister og greiner ut av den brune beholderen, siden dette egner seg dårlig for produksjon av biogass på Grødaland.

Sandnes og Stavanger har derfor bestemt seg for å tilby egen dunk for hageavfall som en prøveordning i noen bydeler. Ordningen vil etter hvert utvides. Tømming kan bestilles på gitte datoer. Stavanger tilbyr også henting av hageavfall tre ganger i året.

– Dette er en populær ordning og vi planlegger nå å øke hentekapasiteten, slik at ventetid mellom bestilling og henting blir rimelig kort, opplyser Tor Martin Larsen, rådgiver i Stavanger kommune.

I tillegg kan du levere hageavfall gratis på Forus, Sele, Vatne, Judaberg og Hausken.

Ikke bruk den brune beholderen til stein og jord, er den tydelige beskjeden fra IVAR og eierkommunene.

– Det har aldri vært meningen at den brune beholderen skal brukes til stein og jord, noe som framgår i all informasjon fra kommunen om hva som skal oppi beholderen.

– Så hva gjør du når du har feid gårdsrommet for stein og sand?

– Jord og stein i moderate mengder kan stort sett greit spres eller graves ned på egen eiendom, alternativt også leveres til gjenvinningsstasjonen. Vi planlegger i nær framtid særskilt informasjon om utfordringene med stein og jord i brun beholder, sier Larsen.

