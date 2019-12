Åpen kirke for Sigbjørn Sveli: – Mange ønsker å minnes ham

– Sigbjørn var en lokal person som mange hadde et forhold til. Folk har behov for en plass der de kan møtes, sørge i stillhet og minnes Sigbjørn. Da er det naturlig at vi som lokal kirke gjør dette, sier kirkeverge Gunnar Bjorland Stone til Aftenbladet.

Søndag blir det åpen kirke med kondolanseprotokoll fra klokken 13 til 14, etter søndagsgudstjenesten. Her blir det musikk og mulighet for å tenne lys.

– Etter denne uforståelige tragedien, ønsker vi å gi rom for at folk kan få uttrykke sin sorg og medfølelse, sier sokneprest Stein Ødegård i en pressemelding.

Privat

Det er Bryne kyrkje som har tatt initiativ til å holde åpen kirke.

– Vi har avklart det med familien, som synes det er fint at vi gjør det på denne måten. De ønsker en stille markering uten mediene til stede, sier Bjorland.

Det er ikke vanlig å arrangere åpen kirke med kondolanseprotokoll i Bryne kyrkje. Forrige gang var etter terrorhendelsen der Maren Ueland fra Bryne ble drept i Marokko.

– Vi gjør dette ved spesielle anledninger der det er dødsfall som berører på en annen måte enn et normalt dødsfall, forklarer Bjorland.

Tre menn varetektsfengslet

Sigbjørn Sveli ble funnet drept og skadet på Regestranden mandag ettermiddag.

Mindre enn et døgn senere ble tre menn i 20-årene pågrepet og siktet for drap og medvirkning til drap.

To av dem, en 23 år gammel mann fra Klepp og en 22 år gammel mann fra Forsand, er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av dem i full isolasjon. Den tredje siktede, en 20 år gammel mann bosatt i Hå, er varetektsfengslet i full isolasjon og med brev- og besøksforbud, for medvirkning til drap.