– Hjerteskjærende - en del av vår kulturarv forsvinner

Mandag kveld begynte det å brenne i katedralen som ligger midt i sentrum av Paris. Brannen spredte seg raskt og utviklet seg voldsomt og har gjort store skader på katedralen som ble påbegynt i 1163.

– Det er hjerteskjærende å se bildene fra Notre-Dame i kveld. Du kan være troende eller ikke, det er en del av vår kulturarv som nå forsvinner, sier Gourvennec.

Gjør inntrykk

Han er født og oppvokst i Paris og var allerede som 12-åring oppe på orgelgalleriet for første gang. Hvor mange ganger han har vært innom Notre-Dame, har han ikke tall på.

– Hver gang jeg var i Paris måtte jeg en tur til Notre-Dame. Den har inspirert ufattelig mange organister, dette har vært et kirkemusikksenter og en kulturbærer for den vestlige verden. Det er klart det gjør inntrykk å se den stå i flammer i den stille uken, få dager før de store verkene skulle vært fremført der, sier Gourvennec.

– Hva betyr Notre-Dame for franskmenn?

– Notre-Dame er selve sentrum i Frankrike. Dette er et hjerte i Frankrike: vi fødes og dør, men denne bygningen har bundet sammen generasjon etter generasjon over flere hundre år, sier Gourvennec.

Fakta: Notre-Dame Notre-Dame er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen i sentrum av Paris.

Katedralen ble påbegynt i 1163 og sto ferdigstilt rundt 1250.

Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

Notre-Dame er bygd med fem skip, tverrskip og kor med utvendige kapeller og gravmæler. Den har to 69 meter høye rett avkuttede tårn i vest, og spir over midtkrysset.

Det store rosevinduet vest i katedralen og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet.

Vestfasaden av katedralen er rikt dekorert med skulpturer og tre portaler, der midtportalen fremstiller Dommedag.

Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert mellom 1843–64. Kilder: Store Norske Leksikon

Planla orgeltur

Foruten å være kantor i Stokka menighet, jobber han ved Universitetet i Stavanger og i kulturskolen. Her har han ansvaret for orgelskolen med 12 elever fra 2. klasse til videregående. For to år siden hadde han med seg elevene fra orgelskolen til Notre-Dame og nå hadde han startet planleggingen av en ny tur.

Ghislain Gourvennec

– Planen var å dra dit for å se på orgelet i høstferien. Jeg har også vært i kontakt med organisten i Notre-Dame for å se om vi kunne få prøvespille, men det blir neppe noe av nå, sier Gourvennec.

Gourvennec mener orgelet og orgelgalleriet i Notre-Dame er helt unikt.

– Det gjør inntrykk å stå på orgelgalleriet og se hele kirkeskipet. Det var et fantastisk syn. Kombinasjonen av orgel, rom og lys førte til et hav av følelser. Enhver blir grepet av dette kirkerommet, sier Gourvennec.