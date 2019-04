Like varmt i Stavanger som på «Granca» i påsken

I april 2018 ble høyeste temperatur i Stavanger målt til 21,9 grader, men da var påska to uker tidligere. I april i 2019 er høyeste målte temperatur 19,3 grader. Det er nesten like varmt som påska 2011 da det også var sein påske og gradestokken passerte 21 grader den 23. april.

Skjermdump Yr.no

Kraftig høytrykk

Seter forteller at de varme temperaturene skyldes et kraftig høytrykk.

– Det har vært et lavtrykk i vest som har ført til at varm luft har blitt ført nordover. Dermed har god og varm luft fra middelhavet blitt fraktet mot Skandinavia.

– Så lenge høytrykket ligger øst for oss og lavtrykket vest, vil sannsynligvis den varme luften vare en stund fremover.

Månedstemperaturen for hele landet har lugget 1,2 grader over normalen. Relativt varmest var det på Sørlandet og sørlige strøk på Østlandet med 3 til 4 grader over normalen, opplyser Yr.no.

Anders Minge

Varmeste påske?

– Vanligvis stiger temperaturen fra rundt 4 grader til 8 grader i gjennomsnittstemperatur i løpet av måneden april, sier Seter.

Sammenlignet med fjorårets påske er årets påsketemperaturer betraktelig høyere. Men noe av forklaringen ligger nok i at årets påske er sen. I fjor var palmesøndag 25. mars og andre påskedag 2. april. Påsken har faktisk ikke vært så sen siden 2011, da påsken begynte 18. april.

– Har denne påsken satt varmerekord?

– Det har vært like varmt i april tidligere også, så vi har ikke slått noen varmerekord enda, sier Seter.

Fredrik Refvem

– Tidenes påske

Selv om det ikke ble satt varmerekord beskriver flere årets påske som unik.

– Denne påska går inn i historiebøkene. Den kan ikke beskrives, men må oppleves, sa Stine Jubertine Eide, da Aftenbladet besøkte Sinnes Fjellstue som arrangerte afterski påskeaften.

Begeistret for været var også innehaver Eivind Klemetsen.

– Dette har vært tidenes påske. Nå har det vært ti dager med bånn gass og god gang. Folk har stort sett sittet ute på grunn av det fine været, sa Klemetsen.

– Denne påsken går inn i historiebøkene

Anders Minge

Også Hansen Hjørnet i Vågen har merket påskeværet på omsetningen. Daglig leder Tord Hegre forteller om full uteservering i påska.

– Vi har hatt et veldig veldig bra besøk, og ligger godt an for året, forteller Hegre, som er storfornøyd.

– Vi har bare uteservering og er kjempeavhengig av været. Når det kommer en påske som dette er det klart at det er veldig bra for omsetningen.

Svært lite nedbør

Men det fine været har sin bakside. Svært lite nedbør har ført til knusktørr skog og mark, og reell fare for skogbrann.

– I Bergen har det kommet cirka en prosent nedbør av det som er vanlig for april, forteller Seter.

Samlet nedbør i Stavanger de siste 30 dagene har vært 35,5 millimeter. Gjennomsnittlig i april har det vært én dag med nedbør.

Mot slutten av uka vil det komme nedbør i Stavanger og Rogaland. Det mener Seter er bra.

– Langvarig tørke er ikke bra for planter og vekst. I tillegg er det fare for skogbrann. Derfor er det bra at det kommer litt nedbør igjen nå.

Påskeværet: Knapt nedbør på 30 dager. Men nå kommer regnet

Husk bålforbudet - advarer mot skogbrannfare

KENNETH GRAMSTAD

Skogbrannfare

Skjærtorsdag rykket brannvesenet fra Oltedal, Gilja og Sandnes ut til en skogbrann i Oltedal. Brannen ble slukket samme kveld. Brannvesenet i Stavanger har også rykket ut til gressbranner i påsken.

Rogaland brann- og redning minner om at det er totalforbud mot ild i utmark fra 15. april. Meteorologisk institutt melder også om moderat skogbrannfare i Rogaland.

– Det sies at det er veldig tørt. Folk må vise ytterst forsiktighet, sier vaktleder Glenn Bjarne Dirdal i Rogaland brann- og redning.

Bålforbudet gjelder hvert år mellom 15. april og 15. september.