Påskegleden vendt til bunnløs sorg for tamilene i Stavanger

– Jeg vil kondolere til dere alle, og mine bønner går til dere, mine brødre og søstre.

Slik lød de første ordene i den tamilske påskemessen som fant sted i St. Svithuns Katolske Menighet kun timer etter terrorangrepene på Sri Lanka søndag ettermiddag.

Denne morgenen våknet tamilene i Stavanger for å feire oppstandelsen, men fikk i stedet nyheten om terrorangrep og over 200 drepte i hjemlandet.

Tre av de åtte eksplosjonene fant sted i katolske kirker, og alle disse under tamilske messer. De andre eksplosjonene var rettet mot hoteller og vestlige mål.

Flere utlendinger ble drept i terrorangrepene. Blant annet tre danske statsborgere.

Fredrik Refvem

Feiring blant sorgen

Ifølge kapellan Padre Jeyanthan Pachchek, som holdt påskemessen i Stavanger, snudde hendelsene på Sri Lanka opp ned på den opprinnelige planen for dagen. Det som bestandig har vært en tid for feiring, ble i stedet fylt med sorg, sinne og forvirring.

– Vi er veldig sjokkerte og triste. Selv er jeg veldig emosjonell. De fleste av oss er fra nord i Sri Lanka. De fleste angrepene fant sted i hovedstaden, som er sør i landet. Det har jo vært mye krig mellom de to delene de siste 30 årene. Folk er opprørte, forteller kapellanen.

Det var søndag kveld fortsatt uklart hva som lå bak angrepene på Sri Lanka. Men mindre enn 10 prosent av de religiøse i Sri Lanka er kristne, og religionen er lenge blitt forfulgt. Med tanke på timingen og det faktum at alle de angrepne kirkene er katolske, spekuleres det i at kristne var målet.

– Vi har aldri hørt om religiøse sammenstøt før dette. Det pleide å være konflikter knyttet til språk. Dette er ikke bare et sammenstøt mellom religioner, men terror. Dette er dypt sjokkerende. Vi vet ikke hvor fort vi vil komme oss tilbake på sporet. Sri Lanka er et veldig lite land, og denne hendelsen er for stor for oss å fordøye og håndtere, sier Jeyanthan Pachchek.

– Alle har vært i den kirken

Selv om Sri Lanka er mange mil unna Stavanger, føles terrorhandlingene nære for de tamilene som møtte opp til messen i Stavanger. Representant fra Eelam Tamilenes Forening i Rogaland, James Stanislaus, sier at søndagens hendelser kom svært brått på.

– Det er sterke følelser blant oss. Vi har jo vært der. Vi er alle kjent med kirken som eksploderte i Colombo. Den er veldig kjent, og alle katolske tamiler drar dit når vi er i Colombo. Kirken var svært viktig for oss, forteller Stanislaus.

Kirken det er snakk om heter St. Anthony’s Shrine, og ligger hovedstaden. Kirken var det første av de åtte målene som ble rammet.

– Det er litt vanskelig og trist å skulle feire i dag. Vi vet ikke hvem som har gjort det, men jeg er sint. Det er viktig at man finner ut hvem det er slik at de kan straffes for det, forteller Ann Elizabeth Xavier som er en av kirkegåerne.

Har rystet troen

Et par smågutter tusler nysgjerrig rundt i kirken. Den minste står og titter bort på en eldre dame. Hun sitter helt alene, og synger stille.

– Religion er tross alt en veldig stor det livet vårt. Dette ryster vår overlevelse som et religiøst folk. På en annen side bringer det en bevissthet over hva vi tror på. Grunnet vår tro blir vi nødt til å betale en pris, som i dette tilfellet var våre liv for noen av oss. Det var tamilske messer som var målet, og derfor vil nok mange av ofrene være tamiler, forteller kapellanen.

Ann Elizabeth Xavier forteller om hvordan påskefeiringen er i hjemlandet. Der drar hun alltid på midnattsmesse.

– Da har jeg på meg fine, nye klær. Når messen er ferdig, drar vi hjem og spiser kake og sånt. Neste dag feirer vi ved å spise og lage god mat, sier hun.

Etter messen i Stavanger er det kirkekaffe. Med tradisjonell tamilsk mat, kaker, te og saft blir det påskefeiring til slutt - selv om dagen har vært vanskelig for alle hjemmehørende på Sri Lanka.