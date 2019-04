– Mannskaper fra Tonstad rykket ut da meldingen om brannen kom. De ga raskt beskjed om at de ønsket forsterkninger, og det er nå sendt en bil fra Tjørhom også, opplyser John Helle, vaktleder ved Rogaland brann og redning.

Området der det brenner ligger i nordenden av Nespervatn.

– Det var fare for at brannen skulle spre seg, men mannskapene har ikke bedt om ytterligere forsterkninger, så det tyder på at det er kontroll på stedet nå, sier Helle til Aftenbladet klokken 20.40.

Han opplyser at det sannsynligvis er snakk om et bål som har kommet ut av kontroll.

– Det er noen hytter i området, men foreløpig er det ikke fare for at flammene skal spre seg til dem, sier Helle.

Klokken 21 melder brannvesenet i Sirdal at de har «noenlunde kontroll» på gressbrannen.