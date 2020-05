Elektrobedrifter gir bort 1,2 millioner

Fire lokale elektrobedrifter har sørget for strømmen til Veterinærinstituttet i Ås utenfor Oslo. Nå blir det pengedryss til gode formål i hjembyen.

Pengestrømmen: De glade givere (bak) har delt ut sjekkene sine. Fra venstre Jone Staalesen (R2S), Trond Randeberg (Rogaland Elektro), Egil Olsen (Stavanger Installasjon), Bård Skavland, Rønning Elektro, Leif Solland (Solland Elektro) og Eirik Helgøy (R2S). Mottakerne (med sjekker) bak fra v. Elisabeth Lied (Ventilene, Kirkens Bymisjon), Maria lea Botnehagen (brack Fritidsklubb), Christine Midbøe (Asfalt), Hans Arne Haga (Hinna FK). Foran: Vidar Are-Ekstrøm, Viking Hockey, Kåre Magnus Herikstad (Vaulen IL ) og Kyrre Sandven (Brodd IL). Foto: Fredrik Refvem

En forblåst og regntung mai-dag på Domkirkeplassen fikk plutselig et anstrøk av julaften.

Veldig velkomment

– 200.000? Jeg trodde ikke på det med en gang. Det var en kjempeflott overraskelse, sier Christine Midbøe i Gatemagasinet Asfalt.

Som så mange andre har Asfalt slitt tungt i koronaperioden. Nå er magasinet oppe og går igjen og salgsvirksomheten har startet så smått.

– Disse pengene er veldig velkomne for oss. Vi vil bruke dem til å sikre grunnlaget for at vi fortsatt skal være her. Ellers er vi opptatt av å gi litt ekstra til selgerne, sier Midbøe.

Vil gi noe tilbake

De fire elektrofirmaene slo seg sammen sist gang det var krise i oljefylket. Løsningen ble å lete etter en storjobb på østlandet.

Christine Midbøe i Asfalt har fått sjekken fra Eirik Helgøy i selskapet R2S, og takker på forskriftsmessig måte. i bakgrunnen Trond Randeberg fra Rogaland Elektro. Foto: Fredrik Refvem

Disse får penger:

Gatemagasinet Asfalt: 200 000,-

Ventilene: 200 000,-

Hinna FK: 200 000,-

Brodd IL: 200 000,-

Stavanger Hockey: 200 000,- damene

Vaulen IL: 100 000,-

Brack fritidsklubb: 100 000,-

Det var Rønning Elektro, Solland Elektro, Rogaland Elektro og Stavanger Installasjon som i 2017 slo seg sammen i selskapet R2S for å erobre en av de største elektroentreprisene i landet. Bakgrunnen var ordretørke her vestpå i forbindelse med oljenedturen.

Sammen fikk de installasjonsjobben ved det nye Veterinærinstituttet i Ås utenfor Oslo, vegg i vegg med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kontrakten var på om lag 250 millioner kroner. Men det har ballet på seg underveis. Fasiten etter tre år er nærmere 500 millioner. På det meste har 200 montører vært i sving, mange av dem fra Rogaland.

Brenner for

– Målsettingen har hele tiden vært å gi noe tilbake til Stavanger og området her. Vi har kjøpt så mye vi har greid av utstyr her lokalt, og vil nå også dele noe av overskuddet med foreninger og tiltak som vi brenner for. Dette gjelder spesielt i den tiden vi er inne i nå, sa Eirik Helgøy, daglig leder i R2S, før han delte ut sjekkene på til sammen 1,2 millioner kroner.

Noe av bakgrunnen for sammenslåingen var også å posisjonere seg for storoppdrag på Nord-Jæren, ikke minst det nye sykehuset. Den kontrakten greide RS2 imidlertid ikke å vinne.

Lærlinger

– Men vi har ikke lagt ned selskapet. Det er fortsatt arbeid igjen i Ås, og det kan også være mulig å se på nye prosjekter, selv om vi ikke har noe i kikkerten akkurat nå, sier Helgøy.

Egil Olsen i Stavanger Installasjon trekker fram lærlingesatsingen som noe av det viktigste med jobben inne i de dype østlandske skoger.

– Vi har jo tatt inn en hel klasse med lokale lærlinger i prosjektet og med det sørget for at de har fagbrev i dag, sier han.