Vakker, rar og vemodig 17. mai i Egersund

EGERSUND: Et ord i parentes bak nesten alle programpostene avslørte at årets 17. mai skulle bli annerledes, men ikke siden 1945 har mandsangerne sunget med større overbevisning at de elsker dette landet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bernt Ludvig Wetteland er den selvfølgelige lederen av 17. maikomiteen enten det er mandsangerne eller racketklubben som står som arrangør. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Aftenbladet gjorde en liten opptelling. 21 poster i programmet er ikke så langt unna normalen. Egersund kan 17. mai. Byen har funnet en formel for måten å feire på som gir solid overskudd i kassen til arrangøren. Derfor er det attraktivt å få til en god nasjonaldag. Egersund Musikkorps og Egersund Mandsangforening håpet på 400 000 kroner i arrangørkassen. Det må de nå se langt etter.

– Derfor har vi bedt kommunen om å få stå som arrangører også neste år, sier Bernt Ludvig Wetteland.

Det er hans 10. nasjonaldag med flosshatt. Wetteland er en selvskreven leder av 17. maikomiteen både når Mandsangerne og Egersund Racketklubb står som arrangør.

– Vi ser at mange kommuner valgte å dempe ned feiringen. Det var aldri aktuelt for oss, sier han.

Lungekapasiteten er borte, men på 17. mai er det på med dressen og den hvite sangerlua for Tor Henning Pederesen. Her fotografert mens sangerbrødrene sang «Ja, vi elsker». Foto: Arnt Olav Klippenberg

Video

I årets program dukket det opp et nytt ord i parantes. Det sto (video). Nesten alt som egersunderne har kjært med 17. mai foregikk på video.

– Tirsdag var vi for eksempel samlet på Nyeveien for å legge ned krans ved Aakre-støtten. Mandsangerne sang og ordføreren talte og etterpå gikk vi ned i Elveparken og sang tre vers av «Ja, vi elsker», forteller Bernt Ludvig Wetteland.

Men ett fast innslag klarte selv ikke koronaen å stanse. Flaggheising og bekransning utenfor kirken.

– Jeg blir så rørt. Dette er høydepunktet på dagen, sa Bitten Fugelsnes og tørket i tåre i øyekroken mens flaggene gikk til topps og mandsangerne stemte i med tre vers av «Ja, vi elsker», og i år med ekstra trykk på «JA», som for å understreke at det er et ord vi alle lengter etter å høre oftere.

Bjørn Kjetil Sirevåg og Ragnhild Skaara pynter den lille snekka si på den store dagen. Det må til når hu svigermor skal om bord for å kjøre i kortesje. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Båter i tog

17. mai i Egersund foregikk stort sett på nettet. Arrangøren, sammen med Dalane Tidende sto for det digitale opplegget. Imponerende og bra gjennomført, men samtidig hadde videoene noe trist over seg som minnet oss alle om hvor spesiell dagen er i år.

– Vi vurderte å slutte klokka 13.00 etter «Ja, vi elsker». Men vi valgte å gjøre som alltid, avslutte med talen klokken 17.00, sier 17. mai-general Bernt Ludvig Wetteland.

Nytt av året var båtkortesje i Norda- og Søra Sundet og en liten bilkortesje med ordfører og dagens taler, DT-redaktør Alise Lea Tiller.

Morten Aakre var en av mennene bak den digitale 17. maifeiringen i Egersund. Foto: Arnt Olav Klippenberg

De nye heltene

Siri Meling var stortingsrepresentant i 2014. Da fikk hun æren av å åpne «Christen Mølback vei». I år sto hun ved nettopp denne veien og holdt tale ved monumentet over de falne og ved graven til Eidsvolls-mannen Mølback.

– Akkurat dette er den fineste tradisjonen i Egersund på 17. mai. Jeg er her hvert år. Årets 17. mai er en etterlengtet dag for å feire, sier Meling.

I talen minnet hun om heltene som falt under krigen, men hun trakk en interessant linje til dagens helter, de som jobber i helsevesenet, i butikkene, i renhold og gjør alle jobbene som kan være farlige under en pandemi.

– Disse månedene har vist at også vi står opp for felleskapet når vi blir prøvet, sier hun.

Siri Meling la ned krans på Christen Mølbacks grav ved Egersund kirke. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Stas å se bestefar Thorbjørn Mong som æresvakt på 17. mai. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Litt vemodig å se 100 mandsangere marsjere gjennom folketomme gater på 17. mai. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Hundefin på nasjonaldagen. Foto: Arnt Olav Klippenberg