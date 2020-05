Nå kan du snart få gå på besøk på sykehjemmet igjen

Fram til nå har svært mange av Stavanger kommunes helse- og velferdstjenester vært stengt. Nå begynner de gradvis gjenåpning.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I løpet av neste uke skal det bestemmes om pasientene også skal få ta imot besøk på rommet generelt. Foto: Jonas Haarr Friestad

Andrea Danielsen Johansen Journalist

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har godkjent planen for hvordan helse- og velferdstjenester som har vært helt eller delvis stengt siden midten av mars skal åpnes igjen kommer det fram på kommunens nettside.

– Avdelingen for helse og velferd har 40 til dels svært ulike virksomheter. Noen har hatt tilnærmet normal drift tilpasset smittevernregler. Andre har vært helt eller delvis stengt, forteller direktør helse og velferd Eli Karin Fosse på kommunens nettside.

Foto: Jarle Aasland

Vurderer åpning

Alders- og sykehjem har hatt tilnærmet normal drift, men det ble tidlig innført besøksrestriksjoner av hensyn til smittefaren. Sist uke ble det lov for pårørende å treffe sine på alders- og sykehjem utendørs.

I løpet av neste uke skal det bestemmes om pasientene også skal få ta imot besøk på rommet generelt.

Frisør og fotpleie på sykehjemmene holder stengt fortsatt av hensyn til smittevern. Kommunen har mål om begrenset åpning fra 1. juni.

Helsestasjonen for rusmisbrukere kalt «Stasjonen» åpner, og nå får rusavhengige komme inn i lokalene for konsultasjon og sårstell. Helsetjenesten for rusavhengige har vært operativ hele tiden, men mye måtte foregå utendørs i den stengte perioden. Stasjonen er fortsatt stengt som oppholdsrom/værested av smittevernhensyn.

Flyktninger får bosted

Flyktningtjenesten har gjenopptatt arbeidet med å bosette flyktninger fra asylmottak i Norge. All bosetting av overføringsflyktninger/kvoteflyktninger fra utland er stanset av nasjonale myndigheter inntil videre.

Selv om kommunen nå åpner for bruk av tilbudene sine igjen, vil dette stadig være oppe til vurdering ut ifra koronasituasjonen.

– Vi åpner tjenestene etter at virksomhetene har laget planer for dette sammen med smittevernoverlege og helsesjef. Men hvis smittesituasjonen skulle endre seg, eller nasjonale retningslinjer gi andre føringer, gjør vi nye vurderinger umiddelbart, sier Fosse.

