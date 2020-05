Anne Lise Breivik er død

Minneord: Anne Lise Breivik, sovnet stille inn 25. april etter lang tids sykeleie. Hun var født i Stavanger, 8. september 1963, og ble 57 år. Anne Lise hadde mange venner, nære og kjære. Hun var aktiv i Imi, Blå Kors og Frelsesarmeen hele sitt voksne liv. Anne Lise vokste opp hos fosterforeldre, i et «hjem» med mye vold og misbruk.

Da hun var 11 år tok hun selv initiativ med barnevernet, fordi hun ikke klarte bo lenger hos fosterforeldrene barnevernet hadde funnet til henne. Den lille jenta var forstandig og selvstendig. Barnevernet skaffet henne en ny plass, på Waisenhuset barnehjem i Stavanger.

Anne Lise ble så glad, og trodde hun var kommet til «himmelen». Gleden varte ikke lenge. Alle som kjenner til historiene til «løvetannbarna» vet hva som foregikk der! Det var et nytt mareritt for den lille, kloke jenta. Her opplevde Anne Lise misbruk, vold og fornedrelser. Heldigvis var hun skoleflink, hun utdannet seg til sykepleier, og fikk topp karakterer. Hun fikk gode jobber på Stokka Sykehjem og på Sunde Sykehjem, samt på psykiatrisk avdeling på SUS.

Anne Lise fikk to døtre. Dessverre gikk det ikke som hun ønsket: Å være en god og trygg mor for jentene sine. Fortiden innhentet henne, og de små barna hennes ble utrygge, og redde. Barnevernet tok de fra henne, den ene jenta flyttet til faren.

Anne Lises store sorg varte resten av livet, fylt med savn, sorg og alkoholmisbruk. Hun lengtet etter barna sine. Hvor mange kvelder og telefonsamtaler vi satt og trøstet henne er utallige. Vi gråt i hjertene våre for hennes sorg.

Anne Lise utførte en fantastisk oppgave, «løvetannbarna» fra barnehjemmet fikk erstatning på grunn av hennes innsats, og bevisstgjøring av hemmelighetene de skjulte på Waisenhuset. Vi sa alltid, oppreisning i form av en minimal pengesum, kan aldri lege skadene disse barna ble påført, mange ødelagte liv. Anne Lise frontet kampen og vant.

Anne Lise var en gledespreder. Tross all uvirkelig motgang hadde hun humør og stå på-vilje.

Siste år levde Anne Lise med sin trofaste samboer, han hjalp henne helt til det siste. Vi er så glade for at han var hos henne da hun døde. Vi som er mange og glade i henne, vil savne henne mer enn ord kan beskrive. Det går ikke an å glemme Anne Lise.

Vi er alle glade for at hun har funnet fred nå, fra et usedvanlig strevsomt liv. I hjertene våre du er for alltid.

Inger Aarstad Wolla Lillegraven og Eivind Dalaker