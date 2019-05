Tirsdag morgen har han bare fått med seg at ordføreren i Klepp har innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte 27. mai om bomsaken, ikke at Ane Mari Braut Nese har snudd og at det nå kan være flertall i Klepp for å torpedere det som skulle bli en felles utbyggingspakke for de to kommunene.

Nå er det flertall i Klepp for å stoppe en ny bomring på Jæren

Sju nye bomstasjoner skulle finansiere veier, sykkel- og gangstier og andre tiltak for rundt tre milliarder kroner.

– Skuffet

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg har snakket med Ane Mari og visste at hun ikke var interessert i å holde bompakken i kunstig live. Men har hun gått ut med dette nå, spør Kverneland.

Han er på vei inn døra for å lede et formannskapsmøte, og har det svært travelt, men legger kjapt til:

– Hvis Klepp står på dette og sier endelig nei, vil ingen ting skje på Jæren. Det blir ingen omkjøringsvei for Orstad og Kvernaland. Det blir ingen tverrforbindelse videre fra Godsterminalen i Sandnes til E39, og tungtrafikken vil gå gjennom våre bygder på veier der der det allerede i dag er for mye trafikk. Den kommer kanskje ikke før om 15 år, sier ordføreren.

– Merkelig, sier Ap

Gruppeleder i Ap i Time, Lars Enevoldsen, er overrasket og synes det er merkelig at Klepp-ordføreren gir hans parti skylden for at det nå blir ingen bompakke.

Han minner om at forslaget om å flytte den interne bommen på Bryne fra Arne Garborgs veg til grensen mot Hå, ble lagt fram som et fellesforslag fra både KrF, V, H og Ap. Samme forslag ble også framsatt av Ap i formannskapet, da uten å få flertall.

Klepp kan også flytte bommen

– Men jeg har stor forståelse hvis også Klepp nå vil flytte sin interne bom bort fra Braut. Det er helt problemfritt for oss, slik jeg ser det, sier Enevoldsen.

Hvis Klepp flytter bommen blir det også en langt mindre endring økonomisk enn det Time gjorde.

I Time vil flyttingen medføre at bompakken får 230 millioner kroner mindre over 12 år.

I Klepp vil flyttingen av bommen på Braut medføre et inntektstap for samme periode på bare 104 millioner kroner, ifølge et regnestykke som plan- og utbyggingssjef i Klepp, Målfrid Hannisdal Teigen, sender til Afenbladet.

Har 17900 biler i døgnet

Flyttingen i Time blir altså mer enn dobbelt så dyr som en eventuell flytting i Klepp.

Dette til tross for at Fv. 44 på Braut er en av de mest trafikkerte veiene på Jæren - med 17.900 kjøretøy hvert døgn året rundt. Men på grunn av timesregelen - at folk bare betaler for en passering den første timen - vil den altså ta inn 104 millioner. Hvis den var eneste bom for så mange passeringer, ville beløpet vært 1,3 milliarder.

Ny runde om bomflytting

I Klepp var bommen på Braut den direkte årsaken til at hele Ap sa nei. Partiet så mange gode prosjekter i pakken, men kunne ikke være med på en bom internt i kommunen.

Gruppeleder i Sp, Roar Lima Grødeland, som sa ja sist, sier nå nei, hvis ikke bommen på Braut bli flyttet.

– Nå må vi først se hva som skjer i kommunestyret, sier Lima Grødeland.

Spørsmålet er om en bomflyttingen kan bli en brekkstang for å få pakken opp til Stortinget, slik det ble i Time. Der var det flertall for nei mandag, før kommunestyret tirsdag sa ja med 17 mot 10 stemmer nettopp fordi det var flertall for å flytte en bom. Flyttingen var helt uproblematisk, opplyste samferdselssjefen i fylket i det avgjørende møtet i Time.