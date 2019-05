Hvorfor svarer ikke samferdselsministeren på disse bomspørsmålene?

Vedtak fra mandag kveld: Bjerkreim sa nei til bompenger

Torsdag i sist uke kontaktet Aftenbladet Samferdselsdepartementet. Vi jobbet med en sak om at det kunne bli nei til finansieringsopplegget for nye E 39 i Eigersund og Bjerkreim. Vi snakket med kommunikasjonsavdelingen som lovet å legge saken fram for Dale. De ba i tillegg om å få spørsmålene skriftlig. Det fikk de og Aftenbladet fikk tilbakemelding om at de skulle se på saken så fort som mulig. Så ble det stille.

Bompenger

Mandag sa kommunestyret i Bjerkreim nei til å vedta finanseringsopplegget for nye E 39. Ordførerkandidat Kjetil Slettebø (Sp) sier til Aftenbladet at staten får vedta sin egen vei. Han vil ikke at staten skal skyve kommunene foran seg og tvinge lokalpolitikerne til å vedta bompenger, mens politikere som Jon Georg Dale i ettertid kan si at de mot bompenger, men de fulgte bare opp lokale vedtak.

Svarteperspill

Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen kaller det i Aftenbladet et «livsfarlige svarteperspill». Han viser til at samtlige Frp-lag i Rogaland sier at de vil stemme mot bompenger - uansett. Han frykter at at andre partier vil spørre seg «hvorfor de skal ta den politiske byrden ved å være for bompenger».

Dette er kjernepoenget til Kjetil Slettebø (Sp) i Bjerkreim. Han er favoritt til å bli ordfører etter valget og han mener det blir helt feil at kommunen skal tvinges til å vedta bompenger til en vei som de ikke vet hvor havner. «Et angrep på demokratiet,» sier han til Aftenbladet.

I saken, som ble publisert fredag, der samferdselsministeren valgte å la være å svare, sier Asbjørn Heieraas i Nye Veier at det kanskje kan gå an «å hoppe» over en kommune som sier nei. Han presiserte samtidig at han bedrev høyttenkning.

Hvis Eigersund svarer ja til bompenger mandag, går det i teorien an å se for seg at det bygges motorvei fra Søgne til litt før Saglandsbakken i Eigersund, så fortsetter dagens E 39 som nå videre til Stavanger (men dette er altså kun høyttenkning).

Spørsmålene

Hva var så spørsmålene Jon Georg Dale (Frp) aldri besvarte:

«Et par kommuner i Rogaland kan komme til å stemme nei til bompenger på nye E 39. Som kjent må alle stemme ja for at saken går videre. Hva gjør dep/staten hvis de stemmer nei. Vil de to kommunene blir overkjørt siden andre kommuner har sagt ja? Eller vil ikke staten vedta bompenger når kommuner har sagt nei?»

Pollestad

Også stortingsrepresentant Geir Pollestad vil ha statsråden i tale. Han leverte tirsdag inne dette spørsmålet:

Regjeringen skylder på lokale folkevalgte når regjeringen gjør framlegg om bompenger. (...) Kan statsråden love at Bjerkreim kommune sitt nei til bompenger ikke vil innvirke på framdriften for bygging av E 39 mellom Ålgård og Lyndal?

Han begrunner spørsmålet til Dale med at det er hans klare inntrykk at flere lokale begynner å få nok av diktat fra Statens Vegvesen eller Nye Veier om hvilket bompengeopplegg de må vedta for å få ny vei. For så etterpå å skylde på lokale folkevalgte at de bare følger opp det de lokale har vedtatt.

