Slik påvirker Tour of Norway trafikken tirsdag

Syklistene skal gjennom 168,5 kilometer, med start i Hinna Park klokken 13.50, og målgang på Slettebø i Egersund rundt klokken 18.00.

Løypen går Hinna Park - Sola - Tjelta - Klepp - Kvernaland - Ålgård - Oltedal - Byrkjedal - Vikeså - Tengs - Egersund (Slettebø) - Krossmoen - Bjerkreim - Tengs - Egersund (Slettebø).

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

RV42 Krossmoveien vil være stengt for gjennomkjøring mellom Egersund og Krossmoen i begge retninger hele dagen fra 09:00 til rundt klokken 21:00. Det vil ikke være mulig å passere målområdet ved Slettebø i denne perioden.

Nøyaktig plan for når veiene stenges finner du under (Obs: Listen går over tre sider, på mobil må du scrolle mot høyre nederst i listen for å se tidspunkter).

Du kan også finne stengeplan for rittet HER

De øvrige etappene i Tour of Norway sykles slik:

29. mai: Kvinesdal – Mandal, 174 km

30. mai: Lyngdal – Kristiansand, 180 km

31. mai: Arendal – Sandefjord, 224 km

1. juni: Skien – Drammen, 159 km

2. juni: Gran – Hønefoss, 175 km

TV2 viser alle etappene.