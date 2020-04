Hun kjøpte rådyre munnbind på apoteket: – Ubrukelige, mener Stavanger-kvinnen

Stavanger-kvinnen Iselin Dahl betalte 1077 kroner for ei eske med 50 kirurgiske munnbind, bare for å oppdage at de ikke holder tett over nesen, slik hun forventet. Apotek 1 mener munnbindene oppfyller kvalitetskravene.