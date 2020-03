Gressbrann ved Paradisskaret i Sandnes: Brannen er slukket

En brann oppsto mellom Lutsifjellet og Vassfjellet, i et område kalt Paradisskaret. Brannen ble slukket like etter klokken 19. lørdag kveld.

Det brant på Paradisskaret mellom Lutsifjellet og Vassfjellet i Sandnes. Brannvesenet driver nå etterslukking. Foto: Anders Minge

– Situasjonen er under kontroll, melder brannvesenet.

Mannskaper driver nå etterslukking på stedet.

Like etter klokken 19. meldte brannvesenet at mannskap var fremme ved brannen og har startet slukking. Det brant på et område på cirka 90 til 100 kvadratmeter.

Brannen sett fra Dalsnuten. Foto: David South

Brannmannskapet måtte bruke ATV-er for å frakte utstyr og mannskap opp til stedet.

– Det er ikke uhåndterlig, men tørt terreng og mye vind er en utfordring. Vi har til sammen fire mannskapsbiler på stedet, men det er vanskelig å komme opp med utstyr, sa vaktleder Christer Gilberg, til Aftenbladet da brannen ble kjent.

Foto: Kartverket

Brannen kunne ses fra lang avstand. Foto: Torstein Skretting (leserfoto)

Det brenner på Paradisskaret mellom Lutsifjellet og Vassfjellet i Sandnes. Foto: Anders Minge