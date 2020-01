Arbeidstilsynet: For tidlig å si om arbeidstiden var ulovlig

Arbeidstilsynet hadde ikke mottatt søknad om utvidet arbeidstid for arbeidet som ble utført ved Tonstad vindpark sent lørdag kveld. Det trenger ikke bety at det var ulovlig. Samtidig har Arbeidstilsynet fra før en pågående tilsynssak mot selskapet Silvasti, der avdøde var ansatt.

