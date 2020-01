Venstre-rokeringer vil bli drøftet i valgkomiteen

Venstres statsrådsbytter kommer til å bli tema på møtet i partiets valgkomité om en uke, bekrefter valgkomiteens leder.

Iselin Nybø (V) blir etter alt å dømme næringsminister i regjeringen, mens Sveinung Rotevatn (V) rykker opp fra statssekretær til statsråd i Klima- og miljødepartementet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Endringene i regjeringen blir bekreftet senere fredag.

– Når vi nå får vite fasiten, er det nesten vanskelig å forestille seg at det ikke skal bli tema. Men hvilke konsekvenser det har, er en helt annen debatt, sier leder Per A. Thorbjørnsen i Venstres valgkomité til NTB.

– Valgkomiteen har ikke bidratt, spilt inn eller satt noen krav til den kabalen som er lagt av partiledelsen, understreker han.

Stortingsrepresentant Abid Raja blir fredag etter alt å dømme kulturminister, mens statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet rykker opp og blir statsråd samme sted.

Begge de to er aktuelle kandidater til en plass i Venstres ledelse. Hele ledertrioen i Venstre, partileder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen – som fredag takkes av som klima- og miljøminister – er på valg til våren.

Valgkomiteen møtes om en uke og skal legge fram sin innstilling senest 6. mars.

Thorbjørnsen understreker at han ser på regjeringskabalen og spørsmålet om ny partiledelse som to ulike spørsmål.

– Det er et viktig signal at vi i valgkomiteen er oppnevnt av partiets landsmøte, ikke av partiets ledelse. Vi har vår uavhengighet i behold, derfor er dette to ulike prosesser.

