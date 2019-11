Det nye vannspeilet på Bryne

– Vi velger det som står best til byen, ikke det som er billigst, sier Ketil Haver, som er utbygger gjennom familiefirmaet Activum eiendom As.

Reguleringen kommer 27. november opp til behandling i lokal utvikling, etter flere politiske runder tidligere.

Det dreier seg om det sentrale kvartalet mellom Storgata og Mølledammen. Både bygget etter den kjente sportsforretningen til Tor Hjalmar Thue, gullsmed Christensen og trehuset som var base for flere klesbutikker skal rives. Dermed vil utbyggingen gi ny fasade både til byens hovedgate og til byens park.

Beliggenhet

– Vi håper å treffe markedet med noe som ikke alle andre har. Beliggenheten er jo helt super. Her kan folk nå M44 og toget med en liten spasertur, eller de kan gå rett ut i en flott park, forklarer utbyggeren.

Akkurat nå jobber arkitektene med å lande materialvalget for fasadene. Teglstein som vises på skissene til kommunen, er på andre bygg i nabolaget og gir kanskje minst vedlikehold. Men samtidig vurderer man om kledning i tre vil stå bedre til byen. Det skal ikke stå om pris.

For opp av kvartalet skal det komme et bygg i fem etasjer mot nord og fire mot sør. Det skal knekkes med formen etter gatene de ligger mellom. Bruksarealet blir 3900 kvadratmeter, det blir 18 leiligheter fra 45 til 135 kvadratmeter og nye butikklokaler både mot Storgata og dammen. Opplegget åpner også for butikker gjennom to etasjer.

Stoppet opp

Allerede i 2013 tegnet arkitekt Thorbjørn Fuglestad et bygg på plassen. Det er også han og Arkitektkontoret Vest As som har laget de nye skissene. Fuglestad påpeker at konseptet ser likt ut og følger kommuneplanen som den gang, selv om det er bearbeidet.

– Men ting har tatt tid?

– Ja, det har det. Grunnen har vært at man ikke fått til utleie av næringsdelen, slik jeg har oppfattet det. Og så stoppet det opp, sier arkitekten.

Orkesterplass til Storgata

Få har som ham fulgt utviklingen av Storgata på Bryne. I 19 år hadde han kontor bak det runde karnappvinduet ved innkjørselen til gata. Det var også Arkitektkontoret Vest som tegnet «Torjå», det nye kvartalet etter bybrannen på torget og bygget der Jærmegleren holder til.

Geir Sveen

Nå tror han bygget han selv har tegnet, litt lenger oppe i Storgata, blir kjempebra for byen.

– Dette er et bygg som Storgata trenger, noe som kan dra gata videre og at det gir en uttelling, slik som «Torjå» gjorde da det kom, sier Thorbjørn Fuglestad.

Skapte nytt torg

Det hører med at det mest sentrale hjørnet i «Torjå» står tomt etter at tradisjonsrike Tjemsland la ned sin butikk, men bygget skapte et nytt torg. Det hjalp også godt at kommunen sa ja til en storstilt satsing på ny kino i det som var et tomt kjøpesenter på torget. Men gata har lenge stått til forfall.

Kjøpesenter med åtte rulletrapper ble stående tomt, men tok byen tilbake

De leker med lys for å skape en ny by på Bryne

– Får vi et nytt bygg med moderne lokaler, kan det dra nye leietakere og skape nytt midt i Storgata, tror arkitekten.

Men først må de nye politikerne vurdere utbyggingen og om den nå kan legges ut på høring. Sier de ja på sitt neste møte, er håpet at prosjektet er ferdig regulert i mars og at byggingen kan starte når nok leiligheter er solgt.