Elvestuen måtte svare for helikopterflytting av ulv

– Jeg kommer fra ulvesonen, og regjeringen behandler oss som en dyrehage, sa Senterpartiets Emilie Enger Mehl i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Hun avkrevde klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) en forklaring på hvorfor regjeringen trakk tilbake tillatelsen til å skyte en ulv i Engerdal og bestemte at den heller skulle flyttes med helikopter inn i ulvesonen. Mehl kaller det provoserende og hodeløst å flytte ulven i stedet for å skyte den.

Elvestuen viser til at regjeringen handlet raskt og begrunner beslutningen med at den angjeldende ulven er genetisk viktig for ulvebestanden.

– Den største trusselen for ulvebestanden i Sør-Skandinavia et genetikken og innavl, sa han.

Elvestuen argumenterte for at større variasjon i genetikken, som den mye omtalte ulven som ble flyttet, representerer, faktisk vil kunne bidra til en norsk bestandsforvaltning med færre ulv, slik Sp ønsker.

– Det raskeste ville vært å trekke på avtrekkeren på en rifle, slik at ulven hadde ramlet død om, svarte Mehl.