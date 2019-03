Cowboy søker cowboyer

– Cowboy-interessen har ligget litt latent i meg hele livet, og nå er det på tide å se om det er noen likesinnede i Rogaland, sier Nickholas Maclergan fra Stavanger.

Gjennom en litt spesiell Finn-annonse etterlyser han cowboyer på Jæren til et eget cowboy-fellesskap.

– Jeg er selv en ektefødt bygutt, med dyp interesse for det ville vesten, skriver han i annonsen.

– Jeg søker et fellesskap, og tilbyr et livslangt vennskap. Jeg søker en mulighet for å danne en fremtidig forening, og grunnlag for mye moro. Jeg må innrømme å ha blitt kalt både snål og sær, men jeg nekter å gi slipp på interessen min. Livet er for kort til å ikke ha det litt moro, skriver Maclergan i annonsen.

Tilbake til 1880

Annonsen ble lagt ut for rundt en måned siden, og han har allerede fått napp.

– Jeg har faktisk fått kontakt med et brødrepar i noe som heter Free Trapper’s of Norway. De skrur tiden tilbake til 1800–1850 og lever som pelsjegere. Jeg ønsker imidlertid å skru tiden tilbake til 1880-årene, sier han.

– Hvorfor akkurat 1880-årene?

– Colaen kom i 1873, og jeg er veldig glad i cola, for å si det på en enkel måte, sier Maclergan.

Maclergan har alltid vært opptatt av historie, og spesielt amerikansk historie. For snart ti år siden traff han sin tidligere kjæreste, som presenterte han for hest. Og da han en dag kom seg opp på hesteryggen, sa det klikk. Han ble sittende i timesvis.

– Etterpå er det bare noe som har løsnet i meg. Jeg har fått tak i cowboyhatter og gamle klær, og ettersom jeg har historisk interesse, føltes det bare mer og mer riktig da jeg tok på meg en gammel bukse, sier han.

Privat

Western-by på Jæren?

I februar satt han på nettet og surfet litt, og kom over western-byen Laredo utenfor Kent i England.

Laredo ble startet som en lukket forening i 1971 av svinebonde og western-entusiast John Truder og en gruppe likesinnede. Etter hvert har det utviklet seg til å bli en westernby som representerer den amerikanske ville vesten som den var mellom 1865 og 1889.

Byen har 24 bygninger, som inkluderer et toetasjers hotell med resepsjon, saloon-bar, scene og gjesterom. Det finnes blant annet smed, sheriffkontor, butikk, bank, lege, advokater og gjesterom - alt i gammel western-stil.

– Da begynte jeg å tenke. Kan vi få til noe slik i Norge og i Rogaland?, sier han.

Dermed la han ut annonsen på Finn, for å se om andre hadde samme interesse som han. Det gikk ikke lang tid før han fikk respons.

– Foreløpig har jeg kommet i kontakt med en bonde på Jæren som har en liten mark. Den ligger avsides bak et skogholt og er ikke større enn at den blir slått en til to ganger i året. Totalt er vi nå fire personer som er interessert i å drive med westernridning, sier han.

Sov under et tre

– Så drømmen din er?

– Det er å samle en flokk cowboyer og ri utover Jæren, smiler han, og fortsetter:

– Det høres ut som en guttedrøm og som lek. Men vi er såkalte reenactors. Jeg håper å klare skape et lite hobbysamfunn der vi kan skru tiden tilbake til 1800-tallet, sier han.

Maclergan kjøpte egen hest for halvannet år siden og sommeren 2017 red han fra Hestnes til Refsnesstranden på Nærbø. På det brukte han 11 og en halv time. Da han kom frem var det mørkt, og han la seg til å sove under et tre, som en ekte cowboy.

– Da hadde jeg Colten (pistolen) ved siden av meg og Wichenster-riflen i salen på hesten, sier han.

– Blir ikke folk litt redde da?

– Nei, de ser jo at jeg er 100 år tilbake i tid. Folk syns det er kjempekjekt, smiler han.

– Men Laredo i England har blitt en turistattraksjon. Er det noe slik du også tenker?

– Vi får se. Drømmen er å starte med et lite lukket selskap, hvor vi kan leve ut hobbyen vår. Så får vi se om det fortsatt skal være lukket, eller om vi skal videreutvikle det som turisme. Utgangspunktet er å danne en liten forening for å ha det gøy sammen, sier han, og rir trolig inn i solnedgangen.