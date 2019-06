Stort hvalkadaver fjernet på Ølberg

Campinggjester på Ølberg har denne uken observert en død hval i vannkanten ved Ølberg strand i Sola kommune.

Forsker ved Havforskningsinstituttet Erik Olsen klarer ikke å sikkert tyde hvilken art det er, ettersom store deler av kadaveret ligger under vann, men han tror det kan være bardehval, finnhval, vågehval eller knølhval.

– Det ser slik ut ut fra stripene man ser på hvalen, sier Olsen, men understreker at det er vanskelig å fastslå helt sikkert uten å se hele hvalen.

– Det kan heller ikke jeg hjelpe med, for store deler av hvalen var borte, sier Sissel Bryne Hedland som er saksbehandler for miljø i Sola kommune. Kommunen har sørget for at hvalen onsdag ble fjernet av Kystvakten.

Kontakt kommunen

– Dersom forbipasserende oppdager hvalkadavre som denne, er det riktig å kontakte oss for å sjekke hvilken art de har funnet, men det er kommunen som skal ta seg av kadaveret og sørge for at det fjernes, sier Olsen.

Det bekrefter Bryne Hedland.

– Dette er ikke dagligdags, og jeg vet ikke når det skjedde sist at et så stort kadaver av et dyr ble funnet. Men dersom det skjer, skal kommunen kontaktes slik at vi eventuelt kan iverksette fjerning, sier hun.

Ifølge Olsen er det helt normalt at hvalkadaver siger inn mot land.

– Det skjer titt og ofte at disse dras inn med havstrømmene og ender opp på grunnen, sier forskeren.