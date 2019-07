– Jeg så 40–50 kilo med pels, muskler og tenner storme mot meg

Voff! voff! Vvvvvoff!

– Lyden fra politihunden smeller i gatene. Følelsen er vanskelig å beskrive. I starten, den første gangen det skjer, forsøker du kanskje å løpe. Det gjorde jeg. Jeg løp og løp, men innså raskt at det var til liten nytte. Til slutt sto jeg klemt inntil en mur og så 40–50 kilo med pels, muskler og tenner storme mot meg. Når hunden hopper opp, blir du livredd. Heldigvis for meg rakk politimannen å gi beskjed til beistet at det var nok. Den rakk aldri å bite, sier 33-åringen.

Det var første og siste gang han forsøkte å løpe fra en politihund.

Selv om politihundene ofte jager kriminelle, er det en annen oppgave som er viktigst for dem: Å redde liv. Ifølge politidistriktets egne tall reddet hundetjenesten i Sør-Vest 25 liv i 2018.

I denne reportasjen får du et innblikk i hvordan politihundene og hundeførerne jobber.

Gunhild Næss har eggstokkreft: – Skal jeg aldri ha sex igjen?

Seksualitet og kreft: To ord man vanligvis ikke tenker på i samme tankerekke. For noen blir det plutselig noe som henger veldig sammen.

- Hva mener du, skal jeg aldri ha sex igjen? Jeg føler jeg ble frarøvet min seksualitet i ett og et halvt år, og i samme slengen identiteten min, sier Gunhild Næss.

Så møtte hun Trude Hammer Langhelle.

– Endelig hadde jeg noen å snakke med.

Goliat - historien om alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død og mulige forbrytelser

«Oljefeltet Goliat i Barentshavet var omstridt allerede da det ble vedtatt. Plattformen ble forsinket og sprakk med nesten 20 milliarder kroner. Skattebetalere må ta mesteparten av regningen. Ruggero Gheller ble hentet for å ta prestisjeprosjektet i mål. Hjemme i Italia var han under etterforskning for miljøkriminalitet.»

I årevis ble norske myndigheter ført bak lyset av det italienske oljeselskapet Eni. Hvordan kunne det skje? Her er historien om hva som skjedde i kulissene da Goliat ble en skandale.

Kommentar: Dyrene dør, og det er vår feil

«Antall dyr i verden er mer enn halvert på bare 50 år. De menneskelige ødeleggelsene på jordens økosystemer er en av de største truslene i verden i dag, og nesten ingen gjør noe for å løse det.

Det er mye snakk om klima og klimaendringer for tiden. Og om hvordan vi mennesker har vært med på å påvirke dette. Men det er også andre måter vi mennesker påvirker det som skjer i naturen», skriver kommentator Hilde Øvrebekk.

Glassjenta: Monsteret i rettsal 23

Ida har gått til sak mot barnevernet. Hun vil ha en slutt på tvangsplasseringen i Nord-Norge. Har en 16-åringen noen sjanse i de voksnes system for rettferdighet?

Dommerne fatter en sjelden avgjørelse og lar Aftenbladet være til stede i den lukkede rettssaken. Der tegner barnevernet et uhyggelig bilde av Idas oppvekst. De mener den er årsaken til hennes selvmordsforsøk og voldsomme utageringer – ikke behandlingen hun har fått i barnevernet. Men Idas advokat har et kort i ermet.