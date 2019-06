Rideforbud truer ridetilbud

Line Jensen (30) rir hver mandag med turgruppen for elever med spesielle behov. Søsteren Ida Kristin Jensen er alltid med og leier.

– Det er ukas høydepunkt. Det er veldig kjekt at vi kan gjøre dette sammen. Jeg ser at Line stråler hver gang vi skal på ridning, sier Ida Kristin.

Gir mestring

Hun sier også at rideturene er bra for treningens skyld.

– Hun gikk på håndball før, men det ble hun litt lei av det. Da var dette et positivt tilskudd i hverdagen. Jeg tror hun får en mestringsfølelse av å sitte på hesteryggen. I begynnelsen var det veldig tungt å gå i nedoverbakkene, men nå går det veldig fint.

Anders Minge

Høsten 2018 ble det satt opp «ridning forbudt»-skilt på flere turstier rundt i Stavanger. Dersom skiltene ikke blir fjernet, kan turtilbudet søstrene Jensen benytter seg av, bli borte. Rideklubben mener nemlig at turer på stiene er nødvendig for driften.

– På grunn av dyrevelferd må hestene ut og gå. En hest som bare blir brukt på en bane, kan bli mentalt forstyrret. I tillegg er det viktig for elevene å gjøre noe annet enn å bare ri rundt i ring, sier daglig leder i Storhaug Rideklubb, Kristian Tjomsland.

– For enkelte av elevene er dette også den eneste måten de kommer seg ut i naturen på. Blant annet for de som ikke kan gå selv, sier lederen for styret i klubben, Christine Ekeli.

Ifølge daglig leder Tjomsland, som har drevet rideklubben i 15 år, rir mellom seks og ni hester på tur hver dag.

– Vårt syn er at siden det ikke har vært noe problem før, så er det heller ikke noe problem nå. Folk blir stort sett veldig glad for å se hestene, sier han.

– Vi legger ikke igjen noen spor etter oss, sier styreleder Ekeli.

De nevner blant annet at ponniene bare går i skritt når de er ute på tur. Eventuell hestemøkk blir fjernet og ponniene ikke er skodd, så det er ikke blir slitasje på stiene.

I dialog med kommunen

– I 2016 fattet Bystyret et vedtak som sa at det skulle gjøres tiltak som skulle stimulere til økt bruk av friområdet. Informasjonsskiltingen av turveien var et av tiltakene som ble gjennomført, sier parkforvalter i Stavanger kommune, Katarina Lutcherat.

Tirsdag denne uken var hun på befaring på rideklubben. Hun er opptatt av at kommunen og rideklubben skal ha en åpen og tett dialog.

– Det er fint å se at de har et opplegg for både funksjonsfriske og folk med nedsatt funksjonsevne. Det er en berikelse for nærmiljøet, sier hun.

Selv om hun er klar på at det klubben tilbyr er viktig for bydelen, kan hun ikke si noe sikkert om hva kommunen vil beslutte.

– Det er flere instanser i kommunen som skal mene noe om denne saken. Dette møtet hadde vi først og fremst for å starte et samarbeid med klubben, sier Lutcherat.

– Vil det være mulig å ta ned skiltene?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Men vi må forholde oss til prinsipper som skal gjelde for hele kommunen. Vi skal sjekke forholdene og se hva regelverket sier.

Det betyr at dersom kommunen skal tillatte ridning på stiene på Storhaug, så må det gjelde på alle turstier i kommunen.

Styreleder Ekeli sier hun hadde forstått at skiltene ble satt opp dersom de hadde fått noen klager. Men ifølge henne har de ikke opplevd noe annet enn positive tilbakemeldinger på tur. Hun håper kommunen vil se viktigheten av hva klubben tilbyr.

– Jeg forstår på kommunen at dette er et problem hvis de skal tillate noe ett sted og ikke ett annet, sier hun.

Ekeli fortsetter med at rideklubbens tilbud kan bidra til å heve levekårene i bydelen.

– Vi har et håp om, med tanke på de levekårsutfordringene Storhaug har, at dette kan være et unntakstilfelle.

Fakta: Her kan du ri I utmark du kan ri etter veier og stier i lavlandet

du kan ri fritt i høyfjellet Veien, stien eller terrenget du rir i må tåle slik bruk. Undersøk gjerne om det finnes tilrettelagte stier og veier for ridning i området. Grunneier og kommunen kan forby ridning på enkelte strekninger. På innmark du kan ri på veier og stier som leder til utmark (ikke organiserte rideklubb-aktiviteter) hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter

du kan ri over frossen eller snødekt åker og eng fra og med 15. oktober til og med 29. april (Kilde: Miljødirektoratet) X

Vil løfte saken politisk

Nestleder i bydelsutvalget på Storhaug, Erlend Jordal (H), reagerer på at oppsettingen av skiltene på turstiene i kommunen ikke ble tatt opp i bystyret. Han vil spørre kommunalstyret for miljø og utbygging på tirsdag om å opprette en sak til politisk behandling snarest mulig.

– Det Storhaug rideklubb tilbyr er viktig for bydelen, og det bør utøves et skjønn om at denne saken er et unntakstilfelle, sier Jordal. Han sier også at det er nettopp slike saker som bør diskuteres politisk.

En lik sak ble tatt opp politisk i 2008. Også da hadde kommunen satt opp «ridning forbudt» skilt på Varden uten forvarsel. Ifølge Jordal ble det den gangen gitt klare politiske signaler om at det ikke er greit. Han mener det er viktig at de gir slike signaler i dette tilfellet også.

– Politisk har det vært uttrykket en sterk vilje til å prioritere tilbud til barn og unge i denne bydelen. Det er denne rideskolen en viktig del av, sier nestlederen.